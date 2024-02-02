До 6 гривен за киловатт-час: как вырастет цена за свет в 2024 году

В июне прошлого года власти подняли стоимость электроэнергии до отметки 2,64 гривны за киловатт-час. В 2024 году стоимость света может вырасти еще больше.

Как могут вырасти цены на электроэнергию

В 2024 году цены на электроэнергию могут вырасти дважды, рассказал Олег Попенко для 24 Канала. Стоимость под конец года может составить 6 гривен.

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Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКУ Насколько я знаю, в 2024 году планируется, что цены на электроэнергию вырастут дважды за год. То есть один рост будет ориентировочно 1 мая – 1 июня, а второй 1 октября или 1 ноября. Как показывает практика, вот в прошлом году с 1 июня подняли тарифы первый раз, а потом 1 ноября решили не поднимать. Однако в этом году в планах такой рост тарифов есть.

Он спрогнозировал, что стоимость будет расти так:

на первом этапе – до уровня 3,5 – 4 гривны.

второй рост – до 5,5 – 6 гривен.

Какая реальная цена электроэнергии

Сейчас стоимость электроэнергии составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

По мнению Попенко, реальная стоимость электроэнергии для населения значительно меньше чем рассказывают другие эксперты. Он объяснил, что надо учитывать различные факторы.

Если посчитать приблизительную стоимость, то получается где-то на 4,5 гривны. Опять же, плюс-минус, нужно учитывать ежегодную инфляцию, изменение цен на рынке угля, подорожание атомной составляющей, топливной. Поэтому она может колебаться, но на сегодня ориентировочная стоимость электроэнергии где-то до 4,5 гривны,

– сказал он.

В эту сумму вложены расчеты облэнерго, однако по мнению эксперта их тоже надо пересмотреть.

Как показывает практика, регулятор принимает цифры достаточно завышенные к расчетам. Завышенные, я имею в виду, например, длину электросетей, которые прописывают в документах Облэнерго, которые являются составляющей себестоимости. Так вот реальных цифр длины электросетей я не видел, ну, и тем более не видел акты приема-передачи,

– объяснил специалист.

Поэтому нужно сделать сначала полный аудит ценообразования электроэнергии, говорит собеседник, тогда стоимость электроэнергии будет не 4,5 гривны, а, возможно, и 3,5 – 4 гривны.

От чего зависит стоимость света

Попенко выделил три составляющих:

стоимость генерации (АЭС, ГЭС, ТЭС, импорт и т.д.);

стоимость услуг оператора систем распределения, то есть Облэнерго;

стоимость услуг систем передачи, то есть Укрэнерго.

До конца отопительного сезона цены будут стабильными

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что стоимость электроэнергии для населения не изменится до конца отопительного сезона.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Когда происходят различные манипуляции, я всегда призываю обращаться к официальным источникам. Мы не планируем повышение тарифов в течение этого отопительного сезона. Соответствующие решения приняты, есть постановление правительства, действующее до конца апреля и устанавливающее уровень тарифов. Все остальное – домыслы, которые являются обычными манипуляциями.

Должникам отключат свет

К слову 29 декабря 2023 года правительство приняло постановление №1405, которое отменяет запрет на отключение света за неуплату для некоторых граждан. Поэтому уже в январе должникам начали поступать предупреждения об отключении света.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко рассказал, что в первую очередь будут отключать тех, кто имеет наибольшие долги. Однако мораторий до сих пор действует на оккупированных территориях.

Сергей Коваленко Генеральный директор Yasno Мы ежемесячно оповещаем клиентов о состоянии счета, все знают, есть ли у них долг, или нет. Когда же мы будем подавать на отключение, то владелец жилья получит бумажное предупреждение за 10 дней до отключения, еще за 5 дней – извещение от ОСР.

По его мнению, это должно стимулировать потребителей вовремя платить ЖКУ.