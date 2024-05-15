Свет может стоить почти 5 гривен: какой тариф будет летом
Повышение тарифа на свет после последних массовых атак россиян на энергосистему не за горами. Хотя и официального решения по этому поводу пока не принято, впрочем, есть предположение, что киловатт света может вырасти как до 4 гривен, так и почти до 5 гривен.
Тариф на свет может вырасти
Как рассказал для 24 Канала эксперт Геннадий Рябцев, повышение стоимости электроэнергии может произойти уже этим летом. Однако неизвестно случится это в начале июня, или в начале июля.
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Рябцев объясняет, что рост цены будет зависеть от того будет ли учитываться в тариф, кроме себестоимости электроэнергии, еще и восстановление энергетических объектов.
Если говорить о том, на сколько, то если не учитывать средства на восстановление, то есть на поставку нового оборудования, а учитывать только себестоимость производства электрической энергии на сейчас, то можно ожидать где-то от 3,50 до 4 гривен за киловатт.
Цена в более чем 4 гривны
В то же время стоимость киловатта в 4 гривны – это без учета нового оборудования, которое нужно для замены поврежденного.
По словам Рябцева, в случае, если в обновленный тариф на свет учтут все затраты, которые нужно нести генерирующим компаниям и операторам систем, то тогда один киловатт для потребителей будет стоить больше.
Цена может даже до 4,80 гривны за киловатт-час вырасти,
– добавляет энергетический эксперт.
То есть диапазон тарифа будет колебаться от 3,50 до 4,80 гривны, в зависимости от того, что и как будут считать в правительстве.Напоминаем! Как сообщил в прямом эфире Алексей Кучеренко, первый заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике, в Украине намерены повысить тариф на свет для бытовых потребителей до 4 гривен. Вероятно, это произойдет с 1 июня.
Какой сейчас тариф на свет
- На сегодня единый тариф на свет в Украине составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Однако председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко еще раньше заметил, что себестоимость электроэнергии в Украине выше – где-то 3,5 гривны.
- О заниженной цене рассказывал и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко для 24 Канала.
- Он отметил, что, что украинцы платят за свет в 2, или даже 2,5 раза меньше, чем нужно.