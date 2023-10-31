Удорожание автогаза: будет ли увеличиваться цена на сжиженный газ

Значительное удорожание продукции последствие инфляции, сложных процессов в мировой экономике и общего кризиса. Цена на сжиженный газ не стала исключением и начала расти.

Что происходит на рынке автогаза

В период со 2 по 31 октября сжиженный газ в среднем вырез в цене на 2,44 гривны за литр. Сейчас его стоимость составляет 28,19 гривны за литр.

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Повышение цен каждый поставщик определяет отдельно. Как выросли цены в компаниях, которые украинцы выбирают чаще всего:

на 2,5 гривны за литр выросла стоимость сырья на станциях ОККО (28,99 гривны за литр), SOCAR (28,99 гривны за литр) и WOG (28,98 гривны за литр);

на 2,45 гривны за литр выросла стоимость газа в консолидированной сети "Приват", теперь она составляет 28,51 гривны за литр;

2 гривны за литр – "Авантаж 7" – 26,45 гривны за литр;

1,5 гривны за литр – в "Укрнафте" – 26,9 гривны за литр.

Будет ли рост цены на газ в будущем

В будущем рост стоимости сжиженного газа будет. Необходимо понимать, что цена сырья формируется из большого количества факторов, на нее могут влиять различные аспекты. К примеру, трудности с транспортировкой, которые существуют уже сейчас.

Однако значительных повышений не будет. По идее, цена газа будет колебаться в пределах 1 гривны за литр.