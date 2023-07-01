Неприемлемы: в Кабмине резко осудили повышение тарифов на воду

Денис Шмигаль отреагировал на повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Такие решения во время полномасштабной войны он назвал неприемлемыми.

Премьер-министр Шмигаль подчеркнул, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о росте тарифов. Эти решения не согласовали с правительством.

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Решения не приемлемы. Решения не согласованы с правительством. Сегодня дал поручение министру энергетики и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений,

– говорится в сообщении.

Шмигаль подчеркнул, что нужно быть одной командой. Необходимо делать все для обеспечения социальной справедливости.

Как отреагировал министр Галущенко

Герман Галущенко – министр энергетики – заявил, что решение о росте тарифов необоснованно. Оно не отвечает условиям военного времени. Галущенко подчеркнул: НКРЭКУ неоднократно принимала решение без должного обсуждения.

По словам Галущенко, впереди Украину ждет сверхсложный отопительный сезон. Сейчас реализуют самую масштабную ремонтную кампанию в энергосекторе за время украинской независимости. Каждое принятое решение должно помочь Украине подготовиться к следующему отопительному сезону.