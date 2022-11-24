Сколько будет стоить квартира в новостройке: средние цены в больших городах Украины

С начала полномасштабной войны России против Украины во всех регионах средние цены на недвижимость выросли. Какая сейчас ситуация с ценами, читайте в тексте.

За сколько можно купить недвижимость в Украине

Обратите внимание, в тексте речь идет о средней цене квадратного метра в новостройках.

Львов;

По данным "ЛУН. Город" на западе Украины, а именно во Львове, с начала полномасштабного вторжения цена выросла на 19 тысяч гривен. По состоянию на ноябрь она составляет 46 800 гривен. Дороже всего купить квартиру в новостройке в Галицком районе, где за метр квадратный нужно отдать в среднем 76 500 гривен. За эконом-класс можно отдать 35 300 гривен.

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Киев;

С февраля по ноябрь 2022 года цена в Киеве поднялась на 12 800 гривен. По сравнению с прошлым месяцем, в ноябре она немного упала. В среднем за квадратный метр можно отдать 48 200 гривен. Эконом-класс – 32 000 гривен. Самая дорогая цена – 108 900 гривен в Печерском районе.

Одесса;

С начала вторжения России в феврале и на сегодня цена увеличилась на 11 800 гривен. Если сравнивать среднюю цену за квадратный метр в октябре и ноябре, то она несущественно выросла — всего на 100 гривен. Сейчас она составляет 39 200 гривен. Эконом-класс – 43 000 гривен. Самая дорогая средняя цена – 63400 гривен в Приморском районе.

Днепр;

В Днепре средняя цена упала на 1 тысячу гривен в ноябре и составила 44 600 гривен. Цена за метр квадратный эконом-класса – 28 700 гривен. К слову, с февраля цена поднялась на 16 400 гривен.

Харьков;

В единственном городе, где цена существенно поднялась по сравнению с прошлым месяцем, стал Харьков. Там средняя цена выросла на 3 тысяч гривен в ноябре, с 20 200 гривен до 23 200 гривен. Эконом-класс – 18 500 гривен. Однако за весь период полномасштабной войны средняя цена упала на 4 300 гривен.

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А что со спросом

По мнению Юрия Питы, президента ассоциации недвижимости Украины, которым он поделился с 24 каналом, активное падение спроса на жилье не ощущается.

На отдельные сегменты, как недвижимость в размере 50 – 70 тысяч долларов и дешевле, спрос остается. А вот то, что дороже, люди не рискуют покупать. Следует заметить, что спрос остается на западе Украины. Чего нельзя сказать про центр,

– говорит эксперт.

Не считая того, на рынок недвижимости очень оказывает влияние ситуация на фронте. Значительные победы украинской армии, как возвращение Херсона, безусловно дают надежду. Это помогает людям принять решение о покупке недвижимости.