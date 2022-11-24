За скільки можна купити нерухомість в Україні

Зверніть увагу, в тексті мова йде про середню ціну за метр квадратний у новобудовах.

Львів;

За даними "ЛУН. Місто" на заході України, а саме у Львові, з початку повномасштабного вторгнення ціна зросла на 19 тисяч гривень. Станом на листопад, вона становить 46 800 гривень. Найдорожче купити квартиру у новобудові в Галицькому районі, де за метр квадратний потрібно віддати в середньому 76 500 гривень. За економклас можна віддати 35 300 гривень.

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Київ;

З лютого до листопада 2022 року ціна в Києві піднялася на 12 800 гривень. Порівняно з минулим місяцем, у листопаді вона трішки впала. В середньому за метр квадратний можна віддати 48 200 гривень. Економклас – 32 000 гривень. Найдорожча ціна – 108 900 гривень у Печерському районі.

Одеса;

З початку вторгнення Росії у лютому і до сьогодні ціна збільшилася на 11 800 гривень. Якщо порівнювати середню ціну за метр квадратний у жовтні та листопаді, то вона несуттєво зросла – всього на 100 гривень. Зараз вона становить 39 200 гривень. Економклас – 43 000 гривень. Найдорожча середня ціна – 63 400 гривень у Приморському районі.

Дніпро;

В Дніпрі середня ціна впала на 1 тисячу гривень у листопаді і становить 44 600 гривень. Ціна за метр квадратний економкласу – 28 700 гривень. До слова, з лютого ціна піднялася на 16 400 гривень.

Харків;

У єдиному місті, де ціна суттєво піднялася, порівняно з минулим місяцем, став Харків. Там середня ціна зросла на 3 тисячі гривень у листопаді, з 20 200 гривень до 23 200 гривень. Економклас – 18 500 гривень. Проте, за весь період повномасштабної війни середня ціна впала на 4 300 гривень.

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А що з попитом

На думку Юрія Піти, президента асоціації нерухомості України, якою він поділився з 24 каналом, падіння активно попиту на житло не відчувається.

На окремі сегменти, як от нерухомість у розмірі 50–70 тисяч доларів та дешевше, попит залишається. А от те, що дорожче, люди не ризикують купувати. Варто зауважити, що попит залишається на заході України, що не можна сказати за центр,

– каже експерт.

Крім того, на ринок нерухомості сильно впливає ситуація на фронті. Значні перемоги української армії, як от повернення Херсону, безумовно дають надію. Це допомагає людям прийняти рішення щодо купівлі нерухомості.