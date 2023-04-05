Кулич в этом году будет стоить существенно дороже: как изменилась цена за год

За год цена кулича выросла почти на 27%. В Институте аграрной экономики посчитали, что это произошло в основном из-за удорожания яиц. Продукт за год вырос в цене практически на 100%.

Цена кулича в 2023 году

Килограмм домашней пасхи в этом году обойдется в 169,88 гривны, что на 26,8% дороже, чем в прошлом.

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Это обусловлено резким ростом цен на основные составляющие:

яйца – на 92%,

сахар – на 20,5%,

масло сливочное – на 21,9%,

изюм – на 16,7%.

Юрий Лупенко Академик НААН Цены на муку и дрожжи остались на уровне в прошлом году. В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется еще дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

В Институте аграрной экономики производили расчеты с учетом таких составляющих для кулича: 700 граммов муки, 6 штук яиц, 150 граммов сливочного масла, 300 граммов молока, 400 граммов сахара, 40 граммов дрожжей, 200 граммов изюма.

Сколько будет стоить пасхальная корзина

Пасхальная корзина на четыре человека в этом году обойдется украинцам около 1 208,78 гривны против 972 гривен в 2022 году. То есть, за год он подорожал на 24,4%. Речь идет о корзине с такими составляющими: кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль.

В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – его стоимость вырастет до 1 463,28 гривны. Это на 20,9% превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 1210 гривен.