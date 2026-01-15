Путин потеряет миллиарды: ЕС снова снизил "потолок" на российскую нефть
- С 1 февраля 2026 года "потолок" на российскую морскую нефть составит 44,1 доллара за баррель, а переходный период будет действовать до 16 апреля 2026 года.
- Ограничения предусматривают запрет на доступ к транспортным, страховым и финансовым услугам, если торговля российской нефтью проводится по ценам выше "потолка".
Европейский Союз снова пересмотрел цену на российскую нефть, которая перевозится морем. Предельную цену на сырье из России снизили еще больше по сравнению с сентябрем 2025 года.
Какой "потолок" на российскую нефть установили?
С 1 февраля 2026 года "потолок" на российскую морскую нефть составит 44,1 доллара за баррель, передает 24 Канал со ссылкой на указ на сайте Еврокомиссии.
Вместе с тем ЕС определил переходный период, в течение которого будет действовать старая цена на нефть из России. Он будет действовать до 16 апреля 2026 года.
Это означает, что в то время будет сохраняться нынешняя предельная цена на российскую нефть. Но покупатели смогут платить больше только по контрактам, которые были заключены до 1 февраля 2026 года.
Ограничения предусматривают, запрет на доступ к ряду услуг, если торговля российским сырьем проводится по ценам выше "потолка", а именно:
- к транспортным;
- страховым;
- и финансовым услугам.
Фактически этот запрет не позволяет осуществлять деятельность, поэтому торговать нефтью приходится по ценам ниже предельной границы.
Обратите внимание! В ЕС пообещали пересматривать цену и в дальнейшем, учитывая рыночную конъюнктуру и эффективность действия санкций.
Какая цена на нефть действует сейчас?
Сейчас "потолок" на российскую нефть составляет 47,6 доллара. Такую предельную цену ЕС установил в сентябре 2025 года при принятии 18 пакета санкций против России, пишет ВРУ. Ранее она достигала 60 долларов за баррель.
Тогда же Канада снизила "потолок" на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара США за баррель, согласовав свои действия с ЕС и Великобританией.
Кроме того, ЕС установил автоматический пересмотр предельной цены на российскую нефть. Это означает, что стоимость сырья должна быть на 15% ниже рыночной из расчета за последние 10 недель.
Стоит знать! Впервые ограничения на цену российской нефти страны ЕС и "Большой семерки" ввели в начале декабря 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Тогда максимальную цену установили на уровне 60 долларов за баррель. такой шаг призван сократить доходы России от торговли нефтепродуктами, доходы от которой идут на продолжение военных действий.
Как Россия теряет доходы из-за "потолка"?
Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк ранее прогнозировал, что "потолок" цены на нефть нанесет Кремлю серьезные финансовые потери. По его оценке, Россия могла потерять от 15 до 30 миллиардов долларов нефтяных доходов в 2025 году.
Российские нефтяные компании уже испытывают снижение доходов. По данным украинской разведки, за неделю, завершившуюся 4 января 2026 года, средний четырехнедельный объем экспортных доходов России от нефти упал на 959 миллионов долларов, до минимального уровня с начала полномасштабной войны против Украины.
Статистика демонстрирует масштаб падения нефтяных доходов: по сравнению с началом октября они сократились на 35% – примерно до 500 миллионов долларов в неделю. По сравнению с началом декабря поступления от продажи нефти упали на 15%, почти до 200 миллионов долларов еженедельно.