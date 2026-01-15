Путин потеряет миллиарды: ЕС снова снизил "потолок" на российскую нефть

Европейский Союз снова пересмотрел цену на российскую нефть, которая перевозится морем. Предельную цену на сырье из России снизили еще больше по сравнению с сентябрем 2025 года.

Какой "потолок" на российскую нефть установили?

С 1 февраля 2026 года "потолок" на российскую морскую нефть составит 44,1 доллара за баррель, передает 24 Канал со ссылкой на указ на сайте Еврокомиссии.

Вместе с тем ЕС определил переходный период, в течение которого будет действовать старая цена на нефть из России. Он будет действовать до 16 апреля 2026 года.

Это означает, что в то время будет сохраняться нынешняя предельная цена на российскую нефть. Но покупатели смогут платить больше только по контрактам, которые были заключены до 1 февраля 2026 года.

Ограничения предусматривают, запрет на доступ к ряду услуг, если торговля российским сырьем проводится по ценам выше "потолка", а именно:

к транспортным;

страховым;

и финансовым услугам.

Фактически этот запрет не позволяет осуществлять деятельность, поэтому торговать нефтью приходится по ценам ниже предельной границы.

Обратите внимание! В ЕС пообещали пересматривать цену и в дальнейшем, учитывая рыночную конъюнктуру и эффективность действия санкций.

Какая цена на нефть действует сейчас?

Сейчас "потолок" на российскую нефть составляет 47,6 доллара. Такую предельную цену ЕС установил в сентябре 2025 года при принятии 18 пакета санкций против России, пишет ВРУ. Ранее она достигала 60 долларов за баррель.

Тогда же Канада снизила "потолок" на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара США за баррель, согласовав свои действия с ЕС и Великобританией.

Кроме того, ЕС установил автоматический пересмотр предельной цены на российскую нефть. Это означает, что стоимость сырья должна быть на 15% ниже рыночной из расчета за последние 10 недель.

Стоит знать! Впервые ограничения на цену российской нефти страны ЕС и "Большой семерки" ввели в начале декабря 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Тогда максимальную цену установили на уровне 60 долларов за баррель. такой шаг призван сократить доходы России от торговли нефтепродуктами, доходы от которой идут на продолжение военных действий.

