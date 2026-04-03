Цена на пачку сигарет вырастет до 200 гривен: когда будет следующее подорожание

С 1 апреля в Украине произошло повышение акциза на сигареты на 10%, которое несколько скажется на розничной цене. Однако основное подорожание ждет впереди.

Как будет расти цена на сигареты в Украине?

Повышение акциза на сигареты в Украине происходит в рамках евроинтеграции. Изменения в апреле добавляют к цене пачки 8 – 10 гривен. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Олег Гетман.

По словам эксперта, основные повышения акциза запланированы в Налоговом кодексе и будут происходить в последующие годы. Таким образом налог приблизится к минимальной ставке Европейского Союза.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы В апреле это просто небольшое техническое повышение. Все основные повышения будут с 1 января ежегодно. Они приближают нас к минимальной ставке 90 евро за тысячу сигарет. За 2025 год у нас уже около 80 евро, 2026 год – 86 евро, 2027 год – около 90 и на 28-й мы выходим на минимальный уровень ЕС.

Как объясняет экономист, апрельское повышение является техническим, ведь доля акциза в розничной цене сигарет меньше необходимых 60%. Чтобы достичь нужного уровня, применяют коэффициент 1,1 к минимальному акцизному налоговому обязательству. Соответственно акциз автоматически возрастает на 10%.

По словам Олега Гетмана, каждый следующий этап повышения акцизного налога в среднем будет увеличивать цену сигарет примерно на 15 – 20 гривен.

От текущей цены пачки дважды по плюс 20 гривен и где-то на таком уровне они должны остановиться. Видимо, будет не более, чем 200 гривен за пачку хороших сигарет,

– предполагает эксперт.

Как ранее рассказывал в комментарии 24 Каналу экономист Олег Пендзин, повышение акциза в Украине происходит, чтобы Украина не стала в Европе "анклавом дешевых сигарет", куда будут ехать покупать граждане соседних стран. Наличие значительно более дешевых сигарет в Украине было болезненным вопросом для европейских соседей, говорит эксперт.

Политика повышения акцизов на табачные изделия обеспечивает не только высокие поступления в госбюджет, но и призвана сократить потребление сигарет. По данным ОО "Жизнь", в 2025 году госбюджет получил рекордные 122,5 миллиарда гривен поступлений от акцизов на табачные и никотиновые изделия. Это на 27% больше, чем за 2024 год. В то же время потребление сигарет сократилось на 10%.

Интересно! По данным Госстата, приведенными "Минфином", в феврале в Украине средняя цена на пачку из 20 сигарет с фильтром отечественных марок составляла 124,98 гривны, медиум класса – 134,63 гривны, а премиум-класса – 159,44 гривны.

Как повышение акциза влияет на теневую долю рынка сигарет?

Повышение акциза на табачные изделия добавляет поступлений в госбюджет, но и влияет на теневую долю рынка сигарет. По словам экономиста Олега Гетмана, сейчас в Украине ее оценивают в около 17%, а этот процент мог бы быть выше, если бы не работа правоохранителей, налоговиков и законодателей.

Ценой невероятных усилий правоохранительных органов, ВСК по вопросам экономической безопасности, налоговых органов сейчас тень удается держать в пределах 16 – 17%. Это достаточно много. Когда акциз был небольшим лет 5 назад, теневая доля составляла 3 – 5%. При увеличении акцизов растет разрыв между производством "серой" пачки и пачки с уплаченными налогами. Сейчас он составляет почти 100 гривен,

– говорит Олег Гетман.

Экономист предполагает, что дальнейшее повышение акциза может привести к расширению теневой доли рынка на несколько процентов. Хотя сейчас поступления в бюджет растут быстрее, чем тень успевает их поглотить, это не может продолжаться долго, говорит эксперт.

"Видимо, когда акциз будет уже очень большим, теневики могут отхватить и 25% рынка. Посмотрим. Если БЭБ, который недавно перезагрузился, будет работать активно и удачно, если налоговая будет работать мощно, то есть надежда, что тень сохранится на этом уровне, хотя хотелось бы и меньше", – говорит Олег Гетман.

Важно! Рынок легальных сигарет в Украине сокращается. По словам гендиректора "Филип Моррис Украина" Максима Барабаша, ежегодно нелегальный табачный рынок набирает все больше оборотов, а сокращение достигает 10 – 15% в год.

Какие еще изменения по акцизам запланированы в Украине?