Европа потеряла миллиарды: фон дер Ляйен назвала цену закрытия Ормуза

Обострение ситуации на Ближнем Востоке ударяет по кошелькам европейцев и дестабилизирует мировой энергетический рынок. Подорожание ископаемого топлива после закрытия Ормузского пролива уже обошлось Европе в 127 миллиардов евро дополнительных расходов.

Почему Европа несет колоссальные убытки

О последствиях войны в Иране рассказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе, пишет Rapporteur.

До начала конфликта через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировых морских поставок нефти и сжиженного природного газа. Ограничение движения по этому маршруту сразу усилило давление на мировой энергетический рынок.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа фактически платит больше, не получая за свои деньги дополнительных объемов.

С момента закрытия Ормузского пролива импорт ископаемого топлива обошелся Европе в дополнительные 127 миллиардов евро – без единой дополнительной молекулы энергии,

– сказала председатель Еврокомиссии.

По ее словам, эта ситуация является ярким сигналом для ЕС о необходимости срочно избавиться от зависимости от импортных энергоносителей.

Когда мы импортируем нефть и газ, мы также рискуем импортировать потрясения и кризисы, которые приходят вместе с ними,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Какой удар нанесли США

Заявление главы Еврокомиссии прозвучало сразу после того, как американские военные нанесли ночной удар по иранскому острову Кешм, который находится непосредственно в Ормузском проливе.

Официальный Вашингтон назвал эту операцию исключительно оборонительной мерой для защиты своих баз в регионе.

В то же время президент США Дональд Трамп накануне опроверг, что рассматривает возможность новых ударов по Тегерану после промежуточных выборов. А вице-президент Джей Ди Венс попытался успокоить рынки.

Мы оба очень позитивно оцениваем перспективу потенциального урегулирования путем переговоров,

– сказал Венс журналистам.

Напомним, что экономические последствия войны в Иране ранее подтверждали и другие европейские лидеры. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что европейские предприятия и обычные потребители переплатили более 100 миллиардов евро исключительно из-за того, что конфликт сделал энергию значительно дороже.