Європа втратила мільярди: фон дер Ляєн назвала ціну закриття Ормузу

Чому Європа зазнає колосальних збитків

Про наслідки війни в Ірані розповіла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Брюсселі пише Rapporteur.

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До початку конфлікту через Ормузьку протоку проходила приблизно п'ята частина світових морських поставок нафти та скрапленого природного газу. Обмеження руху цим маршрутом одразу посилило тиск на світовий енергетичний ринок.

Фон дер Ляєн наголосила, що Європа через це фактично платить більше, не отримуючи за свої гроші додаткових обсягів.

Від моменту закриття Ормузької протоки імпорт викопного палива коштував Європі додаткових 127 мільярдів євро – без жодної додаткової молекули енергії– сказала президентка Єврокомісії.

За її словами, ця ситуація є яскравим сигналом для ЄС щодо необхідності терміново позбуватися залежності від імпортних енергоносіїв.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Коли ми імпортуємо нафту й газ, ми також ризикуємо імпортувати потрясіння та кризи, які приходять разом із ними– наголосила фон дер Ляєн.

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Який удар завдали США

Заява очільниці Єврокомісії пролунала одразу після того, як американські військові завдали нічного удару по іранському острову Кешм, який лежить безпосередньо в Ормузькій протоці.

Офіційний Вашингтон назвав цю операцію виключно оборонним заходом для захисту своїх баз у регіоні.

Водночас президент США Дональд Трамп напередодні заперечив, що розглядає можливість нових ударів по Тегерану після проміжних виборів. А віцепрезидент Джей Ді Венс спробував заспокоїти ринки.

Ми обидва дуже позитивно оцінюємо перспективу потенційного досягнення врегулювання шляхом переговорів– сказав Венс журналістам.

Нагадаємо що економічні наслідки війни в Ірані раніше підтверджували й інші європейські лідери. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначав, що європейські підприємства та звичайні споживачі переплатили понад 100 мільярдів євро виключно через те, що конфлікт зробив енергію значно дорожчою.