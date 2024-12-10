Растет на глазах: польский злотый дорожает в Украине

Курс польского злотого в Украине продолжает расти. Только после выходных валюта добавила +4 копейки в стоимости. Как реагируют банки и обменники на подорожание валюты, читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 10 декабря официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,29 гривны (+2 копейки от 9 декабря), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,00 гривны (+5 копеек) и продажа – 10,40 гривны (+4 копейки).

В то же время обменники покупают злотые по 10,26 гривны (+3 копейки), а продают – уже по 10,40 гривны (+5 копеек).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 029 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 040 гривен – в банках и 1 040 гривен в обменниках.

Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 026 гривны, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 1 000 гривен.

Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.