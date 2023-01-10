Автогаз дешевеет: на АЗС цены снизились на 20 и более копеек

За выходные цена на автогаз снизилась от 20 копеек до 1 гривны. Больше всего автогаз подешевел в сетях KLO, UPG, "Рур групп", "Авантаж 7" и "Овис".

Автогаз в Украине дешевеет

В период с 6 по 9 января средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 0,18 гривны за литр. Об этом сообщила Консалтинговая группа "А-95".

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По данным ежедневного мониторинга розничного рынка, цена на автогаз сейчас до 29,16 гривны.

На сколько снизились цены

К примеру, на станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 0,33 гривны за литр до 29,66 гривны.

А вот "Авиас", AMIC и "БРСМ - Нефть" снизили цены на 20 копеек за литр.

Кроме того, на 40 - 88 копеек за литр подешевел автогаз и в сетях KLO, UPG, "Рур групп", "Авантаж 7" и "Овис".

Напомним, что в ноябре 2022 года горючее подорожалоРост цен произошел из-за повышения издержек бизнеса и усиления спроса на горючее на фоне перебоев с электроснабжением.

Добавим, что согласно отчету НБУ, в 2023 году украинцам следует ожидать роста цен на топливо. Однако это будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом – до 20%.

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Кроме того, этой весной не произойдет дефицит горючего, как это было в 2022 году. Об этом рассказал еще раньше 24 Каналу Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы "А-95".

По его словам, дефицит возник в Украине из-за того, что россияне разрушили 100% поставок и соответственно у Украины не было ни опыта поставок из Европы, ни контрактов, ни транспорта. Сейчас все логистические пути отлажены.