Расходы на генераторы и перебои на таможне: что создает напряжение на рынке топлива

Во второй половине ноября цены почти на все виды топлива в Украине поднялись. Несмотря на это, топлива всех видов достаточно и дефицита не будет.

Впрочем, некоторое напряжение на рынке горючего существует. Каковы причины для колебания цен, пояснил директор "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

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1. Погодные условия

Некоторые уже законтрактованные грузы задержались из-за плохих погодных условий. На 7-10 дней была остановлена ​​навигация в Румынии и Болгарии и в молдавском Джерджулеште из-за шторма и плохой видимости. "Сейчас движение уже пошло", – сообщил Сергей Куюн.

2. Перебои работы таможни

Из-за проблем с подачей электроэнергии работа таможни совершается с перебоями. Сейчас на границе стоят тысячи машин с разными грузами, в том числе и с горючим.

​3. Увеличение потребления

Хоть и не так сильно, как в пиковые периоды, но потребление в стране несколько выросло из-за генераторов. При этом все сети АЗС настроили закупки с прогнозом на сезонное снижение или, по крайней мере, стабильность. На генераторах работают промышленные предприятия, мобильные башни и другие потребители, которые используют несколько десятков, а иногда сотни литров в сутки.

4. Увеличение спроса

Вторая по величине сеть АЗС "Укрнафта" (540 АЗС) после национализации оказалась без поставки топлива, осуществляемого группой "Приват". После этого национальная компания начала искать горючее и оказала дополнительное давление на рынок.



Кроме того, по словам Сергея Куюн, растет и закупочная оптовая цена. Он сообщил, что трейдеры наращивают поставки, а повышение цены в зависимости от масштаба АЗС можно ожидать от 1 гривны.

У рынка слишком много стимулов для наращивания поставок и это уже происходит. Это же настоящий нрав – получить дополнительные объемы реализации в обычно "мертвый" сезон,

– добавил эксперт

Напомним, ранее мы сообщали, что увеличение цены на некоторых АЗС может происходить искусственно, опираясь на ажиотаж во время блекаутов.