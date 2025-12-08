Тарифы выше, чем в США: за что россияне сейчас платят больше, чем американцы
- Цены на бензин в России превысили уровень в США, в частности из-за высоких налогов и сборов.
- Аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание бензина в России, несмотря на возможное снижение мировых цен на нефть.
Российские цены на бензин превысили уровень в США. И это является парадоксальным для "страны-бензоколонки".
Что происходит с ценами на бензин в России?
Средняя розничная цена в Америке сейчас составляет 2,98 доллара за галлон, или около 60,3 рубля за литр, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
В то же время как цена в России – 67,1 рубля.
В Саудовской Аравии – еще одном мировом лидере по добыче нефти – литр стоит примерно 62 цента. То есть 47 рублей.
Механика ценообразования объясняет разницу,
– отметили в сообщении.
Дело в том, что в Соединенных Штатах половину конечной цены формирует стоимость сырой нефти. Еще 17 % – это налоги. Но в России доля нефти составляет лишь 10 %. А более 60 % приходится на налоги и сборы.
Это означает, что даже при падении мировых котировок российские потребители не получают выгоды, ведь государство компенсирует бюджетные потери за счет внутреннего рынка,
– объяснили в разведке.
- Аналитики прогнозируют: цена Brent может снизиться до 50 долларов за баррель в конце следующего года. А к 2027 году – до 40 долларов.
- Стоимость Urals традиционно ниже, тогда как бюджетные расчеты кремля базируются на более 60 долларов.
Дефицит доходов будут перекрывать из-за подорожания бензина для населения. То есть россияне платят больше за топливо, чем американцы, и эта тенденция будет только усиливаться.
Важно! Москва "выставляет счет" обычным гражданам, становятся главными финансистами государственной политики, независимо от глобальных рыночных трендов.
Что еще известно о ситуации с бензином в России?
Москва хочет отказаться от привязки розничных цен на топливо к потребительской инфляции. Так Россия перейдет на композитный индекс ценообразования. Об этом сообщили в разведке.
Повышение цен прогнозируют на уровне на 15 – 17 %. Оно произойдет уже 2026 – 2027 годах.
Рост расходов таким образом планируют просто переложить на население.
С каким еще видом топлива имеет проблемы Кремль?
В России начинаются проблемы с автомобильным газом. Он исчезает на юге страны.
Причиной является сильный дефицит, а также перенаправление газовых и топливных запасов на нужды военно-промышленного комплекса и фронта.
Ожидается, что ситуация будет становиться хуже.