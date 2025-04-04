Ноутбуки, одежда и игрушки: на что произойдет рост цен для американцев из-за пошлин Трампа
- С апреля в США заработают тарифы на товары из многих стран, что повысит расходы американских домохозяйств.
- Цены на бытовую электронику, обувь, игрушки и одежду в США могут вырасти из-за введенных пошлин на импорт из Китая, Вьетнама и других стран.
С апреля заработают все тарифы, которые США наложили на почти все страны мира. Однако в этой торговой войне, начатой Трампом, первыми, кто заплатит высокую цену, будут американские потребители и компании.
Какие товары могут подорожать в США после введения пошлин
Ожидается, что среднее американское домохозяйство будет платить на 2 100 долларов США больше в год за товары из-за введенных недавно тарифов США, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Напоминаем! Дональд Трамп объявил о введении тарифов на все страны в размере 10%, а для 60 стран эти ставки тарифов даже выше, ведь по мнению администрации эти страны являются "худшими нарушителями" с точки зрения торговых отношений.
Самые большие тарифы США введены против Китая. В общем, с 9 апреля пошлины для страны составят 54%. В то же время ставки могут вырасти до 79%, если Трамп выполнит свое обещание ввести дополнительные 25% пошлины для любой страны, которая покупает нефть у Венесуэлы.
- Как вырастут цены на ноутбуки и планшеты
Согласно федеральным данным торговли, Китай, Вьетнам и Тайвань, против которых США сейчас ввели тарифы, были тремя крупнейшими иностранными поставщиками ноутбуков и планшетов в США в прошлом году.
Именно поэтому цены на почти всю бытовую электронику, включая смартфоны и компьютерные мониторы, вероятно, вырастут.
Также, США в значительной степени полагался на Тайвань в производстве полупроводников, однако после введения пошлин американские потребители могут почувствовать повышение цен на ноутбуки, автомобили, бытовую технику, медицинские устройства, маршрутизаторы Wi-Fi и светодиодные лампочки.
- Что будет с ценами на обувь
Похожая ситуация и с обувью, ведь за 2024 год Китай и Вьетнам поставили США его на общую сумму 18,5 миллиардов долларов. Это почти 70% всей импортируемой обуви.
- По сколько будут игрушки
Традиционно уже, Китай и Вьетнам были двумя крупнейшими источниками иностранных игрушек, отправленных в США. Только по оценкам Ассоциации игрушек, 77% всех игрушек, которые продаются в США, производятся в Китае.
Потребители в США, скорее всего, не увидят более высоких цен до конца лета. Но в период перед школой стоимость игрушек может вырасти по крайней мере на 30%.
- Стоимость одежды
Китай и Вьетнам также являются крупнейшими источниками одежды иностранного производства – прошлом году в США страны отправили одежды на сумму около 14 миллиардов долларов.
Кроме того, другие ведущие источники иностранной одежды, Бангладеш, Индия, Индонезия и Камбоджа, также пострадали от "взаимных тарифов" в диапазоне от 26% до 49%.