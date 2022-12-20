Цены на газ в Европе выросли: все из-за взрыва на газопроводе в Чувашии

Сегодня, 20 декабря, в Чувашии вспыхнул магистральный газопровод. Через него российский газ поступает в Европу. Цены на газ мгновенно отреагировали на ход событий.

На сколько выросли цены на газ в Европе

По данным торгов на бирже ICE, цена на газ приблизилась к 1 250 долларов за 1 тысячу кубометров. Все это произошло на фоне пожара на участке газопровода Уренгой-Помары-Ужгород в Чувашии в России.

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Взрыв на магистральном газопроводе в Чувашии

трубопровод пересекает российско-украинскую границу возле станции "Суджа" в Курской области. На сегодняшний день это единственная точка входа российского газа в Украину для транзита в Европу.

Как пишут местные СМИ, в Чувашии случилось самый мощный пожар на газопроводе вблизи сел Кюльхири и Калинино Вурнарского района.

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Скорее всего, причиной могла стать разгерметизация трубопровода. Кроме того, некоторые журналисты говорят, что масштабный пожар на российском газопроводе в Чувашии не утихает более 10 часов.

Впоследствии стало известно, что утечка газа в Чувашии произошла именно на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород. По нему топливо поставляют в Европу.