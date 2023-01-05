Цены и инфляция в Европе начали снижаться

Обратите внимание Продукты подорожают из-за работы предприятий на генераторах

Следует отметить, что во Франции сейчас самый низкий уровень инфляции в ЕС. Этому способствовало ограничение повышения регулируемых цен на газ и электроэнергию, поскольку удар по покупательной способности потребителей подрывает доверие домохозяйств.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что инфляция будет иметь тенденцию к снижению в течение 2023 года. Ранее он заявлял, что инфляция останется высокой до середины года, а затем снизится.

Поэтому аналитики отмечают, что замедление уровня инфляции на фоне снижения цен на энергоносители – признак того, что Европа наконец-то начинает преодолевать самые тяжелые последствия инфляционного кризиса .

Рост цен на энергоносители замедлился

Рост цен на энергоносители был самым низким с сентября 2021 года, увеличившись на 15,1% по сравнению с 18,4% в ноябре, поскольку в последние недели оптовые цены на газ в Европе упали на фоне рекордно высокой температуры.

В краткосрочной перспективе цены на энергоносители, вероятно, усилят инфляционное давление в январе, поскольку регулируемые цены на газ и электроэнергию выросли на 15% в начале года.

Однако благоприятные изменения цен на энергоносители позволяют предположить, что в конце тоннеля может быть свет,

– считает экономист Asteres Сильвен Берсингер.

Социальные настроения населения в Европе

Национальное статистическое управление INSEE сообщило, что его индекс потребительского доверия несколько снизился в декабре 2022 года до 82 из 83 в ноябре, что значительно ниже долгосрочного среднего значения в 100.

В то время как ежемесячный опрос INSEE показал, что домохозяйства озабочены безработицей, их финансами и ростом инфляции, снижение покупательной способности также вызывает социальную напряженность.