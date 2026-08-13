Арбузов стало слишком много, а цены упали: сколько придется заплатить в магазинах

В начале августа оптовые цены на арбузы в Херсонской области упали до примерно 2 гривен за килограмм, хотя в прошлом году они составляли 5 – 10 гривен. В то же время в супермаркетах цена значительно выше, ведь к стоимости ягоды добавляются расходы на логистику, хранение и розничную торговлю.

Почему арбузы в Херсонской области продают почти за бесценок

В начале августа средняя оптовая цена на бахчевые культуры в Херсонской области снизилась примерно до 2 гривен за килограмм, сообщает "Суспильне". Для сравнения: в этот же период прошлого года производители продавали арбузы оптом примерно по 5–10 гривен за килограмм.

Как рассказал директор Департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской ОГА Дмитрий Юнусов, одной из главных причин падения стоимости стала сложная логистика из-за российских обстрелов.

По его словам, около 10% водителей, соглашающихся везти херсонскую продукцию, разворачиваются еще до того, как доезжают до первой линии обороны. Из-за этого фермерам сложнее найти покупателей и вывезти урожай из региона.

В то же время урожайность арбузов в этом году выросла. Если в прошлом году она составляла около 20–25 тонн с гектара, то сейчас может достигать 50 тонн с гектара.

Однако значительную часть урожая фермеры могут не собрать вообще. Из-за ситуации с безопасностью, по оценке Херсонской ОГА, потенциально не удастся собрать около половины площадей.

Еще одной проблемой стала погода. Прохладный май и дождливый июнь задержали созревание арбузов почти на месяц, рассказал фермер из правобережной части Херсонской области Дмитрий Ильяш.

Из-за этого часть покупателей, с которыми фермеры заранее договаривались о закупке, отказалась от поездок в Херсонскую область. Они могут находить продукцию в регионах, где работать безопаснее.

За июнь и июль из Херсонской области в другие области удалось вывезти лишь около 3 тысяч тонн арбузов. Часть урожая из-за проблем со сбытом фермеры совместно с местными властями передают больницам, школам и детским садам в качестве гуманитарной помощи.

В самом Херсоне цена арбуза при этом составляет около 10 гривен за килограмм.

Сколько стоят арбузы в украинских супермаркетах

Разница между оптовой ценой в Херсонской области и стоимостью арбуза на полке супермаркета остается значительной. Это объясняется не только наценкой торговых сетей, но и затратами на транспортировку, сортировку и доставку продукции в конкретный город.

По актуальным данным онлайн-магазина АТБ, обычный арбуз сейчас стоит 23,90 гривны за килограмм, а бессемянный – 29,95 гривны за килограмм.

В "Сильпо" цена зависит от сорта и формата товара. Например, в сети доступен арбуз "Вогник"; на сайте сети его цена по акционному предложению составляла 5 гривен за 100 граммов, то есть 50 гривен за килограмм. В то же время эта конкретная акция действовала с 23 по 29 июля, поэтому актуальную цену в конкретном магазине стоит проверять перед покупкой.

Для сравнения: мониторинг цен в супермаркетах в начале августа показал, что средняя стоимость арбуза составляла около 21,11 гривны за килограмм. В отдельных сетях цены колебались примерно от 17,99 до 22,90 гривны за килограмм: в частности, в АТБ – 17,89 гривны, в Сильпо – 23 гривны, а в Novus – 19,99 гривны за килограмм.

В то же время цены могут существенно различаться в зависимости от города, сорта арбуза, страны происхождения и акций. Например, в ходе недавнего мониторинга в Тернополе в "Сильпо" арбузы из Греции стоили 28 гривен за килограмм, а в "Novus" украинские и импортные арбузы из Северной Македонии продавались по 39 гривен за килограмм.

Поэтому дешевые арбузы по цене 2 гривны за килограмм – это, прежде всего, оптовая цена непосредственно в регионе производства, тогда как для покупателя в супермаркете стоимость будет в разы выше.

Ситуация в Херсонской области при этом демонстрирует парадокс украинского рынка: фермеры имеют большой урожай и готовы продавать его дешево, но из-за войны не могут нормально доставить продукцию покупателям. Именно логистические проблемы и проблемы безопасности не позволяют низкой оптовой цене полностью отразиться на ценниках в магазинах.