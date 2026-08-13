Чому кавуни на Херсонщині продають майже за безцінь
На початку серпня середня гуртова ціна на баштанні на Херсонщині опустилася приблизно до 2 гривень за кілограм, повідомляє "Суспільне". Для порівняння, у цей же період торік виробники продавали кавуни гуртом приблизно по 5 – 10 гривень за кілограм.
Як розповів директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської ОВА Дмитро Юнусов, однією з головних причин падіння вартості стала складна логістика через російські обстріли.
За його словами, близько 10% водіїв, які погоджуються їхати за херсонською продукцією, розвертаються ще до того, як доїжджають до першої лінії оборони. Через це фермерам складніше знайти покупців і вивезти врожай з регіону.
Водночас урожайність кавунів цього року зросла. Якщо торік вона становила близько 20 – 25 тонн з гектара, то нині може сягати 50 тонн з гектара.
Проте значну частину врожаю фермери можуть не зібрати взагалі. Через безпекову ситуацію, за оцінкою Херсонської ОВА, потенційно не вдасться зібрати близько половини площ.
Ще однією проблемою стала погода. Прохолодний травень і дощовий червень відклали дозрівання кавунів майже на місяць, розповів фермер із правобережної частини Херсонщини Дмитро Ільяш.
Через це частина покупців, з якими фермери заздалегідь домовлялися про закупівлю, відмовилася від поїздок до Херсонщини. Вони можуть знаходити продукцію в регіонах, де працювати безпечніше.
За червень і липень з Херсонщини в інші області вдалося вивезти лише близько 3 тисяч тонн кавунів. Частину врожаю через проблеми зі збутом фермери разом із місцевою владою передають лікарням, школам і дитячим садкам як гуманітарну допомогу.
У самому Херсоні ціна кавуна при цьому становить близько 10 гривень за кілограм.
Скільки коштують кавуни в українських супермаркетах
Різниця між гуртовою ціною на Херсонщині та вартістю кавуна на полиці супермаркету залишається значною. Це пояснюється не лише націнкою торговельних мереж, а й витратами на транспортування, сортування та доставку продукції до конкретного міста.
За актуальними даними онлайн-магазину АТБ, звичайний кавун зараз коштує 23,90 гривні за кілограм, а безнасінний – 29,95 гривні за кілограм.
У Сільпо ціна залежить від сорту та формату товару. Наприклад, у мережі доступний кавун «Вогник»; на сайті мережі його ціна за акційною пропозицією становила 5 гривень за 100 грамів, тобто 50 гривень за кілограм. Водночас ця конкретна акція діяла 23 – 29 липня, тому актуальну ціну в конкретному магазині варто перевіряти перед покупкою.
Для порівняння, моніторинг цін у супермаркетах на початку серпня показував, що середня вартість кавуна становила близько 21,11 гривні за кілограм. В окремих мережах ціни коливалися приблизно від 17,99 до 22,90 гривні за кілограм: зокрема, в АТБ – 17,89 гривні, у Сільпо – 23 гривні, а в Novus – 19,99 гривні за кілограм.
Водночас ціни можуть суттєво відрізнятися залежно від міста, сорту кавуна, країни походження та акцій. Наприклад, у нещодавньому моніторингу в Тернополі в Сільпо кавуни з Греції коштували 28 гривень за кілограм, а в Novus українські та імпортні кавуни з Північної Македонії продавалися по 39 гривень за кілограм.
Тож дешеві кавуни на рівні 2 гривень за кілограм – це передусім гуртова ціна безпосередньо в регіоні виробництва, тоді як для покупця у супермаркеті вартість буде в рази вищою.
Ситуація на Херсонщині водночас показує парадокс українського ринку: фермери мають великий урожай і готові продавати його дешево, але через війну не можуть нормально доставити продукцію покупцям. Саме логістичні та безпекові проблеми не дозволяють низькій гуртовій ціні повністю відобразитися на цінниках у магазинах.