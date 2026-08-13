Чому кавуни на Херсонщині продають майже за безцінь

На початку серпня середня гуртова ціна на баштанні на Херсонщині опустилася приблизно до 2 гривень за кілограм, повідомляє "Суспільне". Для порівняння, у цей же період торік виробники продавали кавуни гуртом приблизно по 5 – 10 гривень за кілограм.

Як розповів директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської ОВА Дмитро Юнусов, однією з головних причин падіння вартості стала складна логістика через російські обстріли.

За його словами, близько 10% водіїв, які погоджуються їхати за херсонською продукцією, розвертаються ще до того, як доїжджають до першої лінії оборони. Через це фермерам складніше знайти покупців і вивезти врожай з регіону.

Водночас урожайність кавунів цього року зросла. Якщо торік вона становила близько 20 – 25 тонн з гектара, то нині може сягати 50 тонн з гектара.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Проте значну частину врожаю фермери можуть не зібрати взагалі. Через безпекову ситуацію, за оцінкою Херсонської ОВА, потенційно не вдасться зібрати близько половини площ.

Ще однією проблемою стала погода. Прохолодний травень і дощовий червень відклали дозрівання кавунів майже на місяць, розповів фермер із правобережної частини Херсонщини Дмитро Ільяш.

Через це частина покупців, з якими фермери заздалегідь домовлялися про закупівлю, відмовилася від поїздок до Херсонщини. Вони можуть знаходити продукцію в регіонах, де працювати безпечніше.

За червень і липень з Херсонщини в інші області вдалося вивезти лише близько 3 тисяч тонн кавунів. Частину врожаю через проблеми зі збутом фермери разом із місцевою владою передають лікарням, школам і дитячим садкам як гуманітарну допомогу.

У самому Херсоні ціна кавуна при цьому становить близько 10 гривень за кілограм.

Скільки коштують кавуни в українських супермаркетах

Різниця між гуртовою ціною на Херсонщині та вартістю кавуна на полиці супермаркету залишається значною. Це пояснюється не лише націнкою торговельних мереж, а й витратами на транспортування, сортування та доставку продукції до конкретного міста.

За актуальними даними онлайн-магазину АТБ, звичайний кавун зараз коштує 23,90 гривні за кілограм, а безнасінний – 29,95 гривні за кілограм.

У Сільпо ціна залежить від сорту та формату товару. Наприклад, у мережі доступний кавун «Вогник»; на сайті мережі його ціна за акційною пропозицією становила 5 гривень за 100 грамів, тобто 50 гривень за кілограм. Водночас ця конкретна акція діяла 23 – 29 липня, тому актуальну ціну в конкретному магазині варто перевіряти перед покупкою.

Для порівняння, моніторинг цін у супермаркетах на початку серпня показував, що середня вартість кавуна становила близько 21,11 гривні за кілограм. В окремих мережах ціни коливалися приблизно від 17,99 до 22,90 гривні за кілограм: зокрема, в АТБ – 17,89 гривні, у Сільпо – 23 гривні, а в Novus – 19,99 гривні за кілограм.

Водночас ціни можуть суттєво відрізнятися залежно від міста, сорту кавуна, країни походження та акцій. Наприклад, у нещодавньому моніторингу в Тернополі в Сільпо кавуни з Греції коштували 28 гривень за кілограм, а в Novus українські та імпортні кавуни з Північної Македонії продавалися по 39 гривень за кілограм.

Тож дешеві кавуни на рівні 2 гривень за кілограм – це передусім гуртова ціна безпосередньо в регіоні виробництва, тоді як для покупця у супермаркеті вартість буде в рази вищою.

Ситуація на Херсонщині водночас показує парадокс українського ринку: фермери мають великий урожай і готові продавати його дешево, але через війну не можуть нормально доставити продукцію покупцям. Саме логістичні та безпекові проблеми не дозволяють низькій гуртовій ціні повністю відобразитися на цінниках у магазинах.