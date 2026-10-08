Перелеты станут роскошью: в Европе дали мрачный прогноз по ценам

Европейским авиакомпаниям придется готовиться к высоким расходам на авиатопливо вплоть до 2028 года. Это создает дополнительное давление на перевозчиков и может повлиять на количество доступных авиарейсов для путешественников.

Почему дешевые авиабилеты находятся под угрозой

Стоимость авиационного топлива будет оставаться на стабильно высоком уровне как минимум в течение следующих 12–18 месяцев. Об этом заявил генеральный директор группы Ryanair Майкл О'Лири во время пресс-конференции Airlines for Europe, пишет Reuters.

Для обычных путешественников это может означать, что авиакомпании будут вынуждены перекладывать свои дополнительные расходы на стоимость билетов.

Хотя дефицита самого топлива в ближайшее время не ожидается, его цена уже бьет по финансовой стабильности перевозчиков.

Сейчас оно стоит примерно на 50% дороже, и я не вижу, чтобы это изменилось в течение следующих 12–18 месяцев,

– подчеркнул О'Лири во время общения с журналистами.

Что еще давит на перевозчиков

В этом году европейским авиакомпаниям было крайне сложно удерживать баланс из-за резкого подорожания авиатоплива, спровоцированного войной с Ираном.

Несмотря на то, что у большинства больших перевозчиков есть контракты, застрахованные от ценовых колебаний, рыночная нестабильность заставила их сокращать рейсы и жестко урезать расходы.

А длительный период дорогого топлива означает, что авиаперевозчикам придется и в дальнейшем внимательно контролировать расходы.

В следующем году мы все столкнемся с огромным вызовом, связанным с расходами,

– резюмировал О'Лири.

Напомним, из-за войны в Иране расходы на авиатопливо резко выросли, а стоимость дальних рейсов выросла. По оценке Transport & Environment, дополнительные расходы на топливо для пассажира на дальнемагистральном рейсе из Европы составили в среднем 104 доллара.