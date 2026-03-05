Цены на бензин безумно растут: в правительстве прокомментировали ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский имел совещание с премьером страны Юлией Свириденко и руководителем Нафтогаза. Во время совещания шло обсуждение цен на бензин и дизель для населения.

Что происходит с ценами на бензин в Украине?

В частности ситуацию прокомментировал глава Нафтогаза Сергей Корецкий.

Корецкий отметил, что это проблема не только украинская, но еще и европейская. Даже можно сказать, что мировая.

Сергей Корецкий Глава Группы Нафтогаз На 10 гривен цена на заправках не выросла. Это не соответствует действительности.

В то же время он подтвердил, что цены такие изменились. Индикативно – это 6 гривен.

Поэтому по состоянию на сейчас основная и ключевая задача – это избежать каких-либо перебоев с поставками. В частности здесь есть четкое понимание проблемы, ведь есть глобальные мировые сбои логистических цепей.

Однако эксперт заверил: такие кризисы были во время пандемии и в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В частности, события на рынке топлива должны достичь своего пика. Но потом "идет падение".

Также Сергей Корецкий добавил, что все компании сейчас работают для диверсификации каналов поставок. Поэтому нет никаких панических настроений относительно поставок.

Согласно его словам, цены выросли на мировых площадках, и это объективная реальность. Однако Укрнафта до минимум уменьшит наценку, которая позволяет покрывать расходы, чтобы плавно и спокойно пройти этот период.

Глава Нафтогаза подчеркнул, что впоследствии шоковое паническое настроение также пройдет, поэтому никаких проблем нет.

Заметьте! Владимир Зеленский добавил: на что правительство может влиять, то и будут делать для людей.

Что еще известно о проблемах с топливом?

Украинским АЗ дали дедлайн в три дня. За это время они должны объяснить резкое увеличение цен на бензин. Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко.

Ситуацию также раскритиковал председатель Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он отметил, что не следует позволять себе использовать панические настроения для сверхприбылей. Особенно в стране, где идет война.

Все же понимают, что скачок цен на топливо, которое вы продаете, сейчас имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага,

– написал Гетманцев.

Обратите внимание! Он в частности пригрозил обратиться в Антимонопольный комитет.

Что еще следует знать о топливе?