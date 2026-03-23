Топливный шок в Китае: цены на бензин достигли уровня кризиса 2022 года

В понедельник, 23 марта, Китай ограничил рост цен на топливо, чтобы смягчить последствия подорожания нефти. Правительство повысило предельные цены на бензин и дизель, но ограничило повышение примерно до половины, чем обычно предусматривает государственный механизм ценообразования.

Как выросли цены на топливо в Китае?

Однако даже с этими ограничениями цены на топливо в Китае стали самыми высокими в истории наблюдений, пишет Reuters.

Более того, предельные цены на бензин и дизель в Китае достигли уровней, близких к кризису 2022 года, когда стоимость топлива подскочила после вторжения России в Украину.

Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), которая отвечает за установление цен, сообщила новую стоимость:

цены на бензин повысили до 1 160 юаней за тонну (примерно 167,93 доллара);

(примерно 167,93 доллара); цены на дизель – до 1 115 юаней за тонну.

Такие расценки начали действовать с полуночи понедельника.

Как пояснил государственный регулятор, по действующему механизму ценообразования цены на бензин и дизель в Китае должны были бы вырасти на 2 205 юаней и 2 120 юаней за тонну соответственно. Но их решили придержать.

Чтобы смягчить влияние, облегчить бремя для конечных потребителей и поддержать экономическую и социальную стабильность, власти ввели временные ограничения в рамках действующего механизма ценообразования,

– объявила комиссия.

Обратите внимание! В понедельник цены на нефть снова пошли вверх после угроз Ирана атаковать электростанции Израиля и объекты, которые поставляют топливо для баз США на Ближнем Востоке. Марка Brent подорожала на 1,57 доллара – до 113,76 доллара за баррель, а американская WTI – аж на 3,09 доллара – до 101,32 доллара за баррель.

Как страны Европы сдерживают рост цен?

В Европе топливо тоже быстро дорожает из-за войны на Ближнем Востоке и перебоев с поставками нефти. Страны пытаются применять различные меры, чтобы сдержать рост цен, пишет "НефтеРынок".

В Италии правительство постановило снизить цены на 0,25 евро на литр бензина и дизеля и на 0,12 евро на автогаз, который широко используется.

У Греции розничным торговцам топливом запретили ставить более 0,05 евро наценки на литр топлива от стоимости, которую поставляют НПЗ.

У Португалии временно снизили налоги на моторное топливо, а также дополнительно рассматривают ограничения цен.

У Словакии правительство ввело ограничения на покупку дизельного топлива на 30 дней. Также планируется отдельная цена на дизель для зарегистрированных за рубежом транспортных средств.

Как в Украине борются с подорожанием топлива?