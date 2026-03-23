Топливный шок в Китае: цены на бензин достигли уровня кризиса 2022 года
- Китай ограничил рост цен на бензин и дизель, повысив их лишь до половины от предусмотренного механизма ценообразования.
- Предельные цены на бензин достигли 1 160 юаней за тонну, а на дизель – 1 115 юаней за тонну, что близко к уровням кризиса 2022 года.
В понедельник, 23 марта, Китай ограничил рост цен на топливо, чтобы смягчить последствия подорожания нефти. Правительство повысило предельные цены на бензин и дизель, но ограничило повышение примерно до половины, чем обычно предусматривает государственный механизм ценообразования.
Как выросли цены на топливо в Китае?
Однако даже с этими ограничениями цены на топливо в Китае стали самыми высокими в истории наблюдений, пишет Reuters.
Более того, предельные цены на бензин и дизель в Китае достигли уровней, близких к кризису 2022 года, когда стоимость топлива подскочила после вторжения России в Украину.
Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), которая отвечает за установление цен, сообщила новую стоимость:
- цены на бензин повысили до 1 160 юаней за тонну (примерно 167,93 доллара);
- цены на дизель – до 1 115 юаней за тонну.
Такие расценки начали действовать с полуночи понедельника.
Как пояснил государственный регулятор, по действующему механизму ценообразования цены на бензин и дизель в Китае должны были бы вырасти на 2 205 юаней и 2 120 юаней за тонну соответственно. Но их решили придержать.
Чтобы смягчить влияние, облегчить бремя для конечных потребителей и поддержать экономическую и социальную стабильность, власти ввели временные ограничения в рамках действующего механизма ценообразования,
– объявила комиссия.
Обратите внимание! В понедельник цены на нефть снова пошли вверх после угроз Ирана атаковать электростанции Израиля и объекты, которые поставляют топливо для баз США на Ближнем Востоке. Марка Brent подорожала на 1,57 доллара – до 113,76 доллара за баррель, а американская WTI – аж на 3,09 доллара – до 101,32 доллара за баррель.
Как страны Европы сдерживают рост цен?
В Европе топливо тоже быстро дорожает из-за войны на Ближнем Востоке и перебоев с поставками нефти. Страны пытаются применять различные меры, чтобы сдержать рост цен, пишет "НефтеРынок".
В Италии правительство постановило снизить цены на 0,25 евро на литр бензина и дизеля и на 0,12 евро на автогаз, который широко используется.
У Греции розничным торговцам топливом запретили ставить более 0,05 евро наценки на литр топлива от стоимости, которую поставляют НПЗ.
У Португалии временно снизили налоги на моторное топливо, а также дополнительно рассматривают ограничения цен.
У Словакии правительство ввело ограничения на покупку дизельного топлива на 30 дней. Также планируется отдельная цена на дизель для зарегистрированных за рубежом транспортных средств.
Как в Украине борются с подорожанием топлива?
В Украине тоже с начала войны в Иране стремительно растут цены на топливо. Например, в понедельник особенно подорожал дизель, достигнув на некоторых АЗС до более 90 гривен за литр.
Поэтому правительство ввело ряд мер, чтобы бороться с подорожанием. Так, госкомпания "Укрнафта" должна реализовать топливо с минимальной торговой наценкой как "ориентир справедливой цены".
С 20 марта по 1 мая 2026 года украинцы смогут воспользоваться кэшбеком на топливо при покупке на АЗС: 15% – на дизель, 10% – на бензин и 5% – на автогаз. Компенсация автоматически начисляется для участников программы "Национальный кэшбек".
Антимонопольный комитет и Госпродпотребслужба усилили контроль за операторами АЗС, во избежание необоснованного повышения цен и рыночных манипуляций. Однако пока цены продолжают быстро расти.