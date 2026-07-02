Уже в 12 регионах: бензин в России стоит дороже, чем в США

Топливный кризис в России привел к тому, что цены на АЗС в российских регионах превысили цены в США. По состоянию на конец июня в 12 субъектах страны бензин А-92 стоил дороже, чем его американский аналог Regular.

Что происходит с ценами на бензин в России

Об этом свидетельствуют данные Росстата и расчеты российского СМИ The Moscow Times.

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По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), бензин марки Regular в США в среднем стоит 3,8470 доллара за галлон, или 1,0164 доллара за литр.

По официальному курсу Центрального банка России по состоянию на 29 июня – дату последнего отчетного периода Росстата – стоимость составляет 78,32 рубля за литр.

Дороже А-92 стоит в следующих регионах:

Якутии (78,43 рубля за литр);

Забайкальском крае (78,78 рубля);

на Сахалине (79,05 рубля);

в Магаданской области (79,91 рубля).

Самые высокие цены зафиксированы в Калмыкии (80,52 рубля), Кабардино-Балкарии (81,24 рубля), на Камчатке (85,41 рубля за литр), в Дагестане (89,43 рубля), Чечне (90,22 рубля) и Республике Тыва (97,44 рубля).

По данным Росстата, цены на бензин марки А-92 в оккупированном Крыму и, в частности, в Севастополе превысили американские – 81,08 и 97,95 рубля за литр соответственно.

В то же время реальные цены на бензин на полуострове значительно превышают официальную статистику. Как отметили российские СМИ, в Севастополе они достигают 199 рублей за литр, а в целом по Крыму – 185–200 рублей за литр.

В целом по России, по данным Росстата, за прошедшую неделю бензин подорожал на 1,6%, а с начала июня – на 6,7%. Это стало самым большим месячным ростом с 2009 года

Более того, годовые темпы роста цен приблизились к 20% и стали самыми высокими за последние 16 лет. В настоящее время АЗС крупных нефтяных компаний продают бензин по ценам, близким к докризисным, а частные заправки подняли стоимость топлива до 120–140 рублей за литр.

На мелкооптовом рынке нефтебазы в центральной части России продают бензин А-92 примерно по 114–118 рублей за литр, а А-95 – по 125–128 рублей за литр.

Таким образом, россияне

Что еще известно о ситуации с бензином

Россия уже обратилась к Казахстану за помощью, и страна согласилась оказать поддержку Москве на фоне топливного кризиса. Астана готовится поставить Кремлю бензин А-92 и А-95 в июле и августе.

В то же время оккупированный Крым стал эпицентром кризиса. Там власти ввели жесткие ограничения.