Такого не было более 20 лет: в России цены на бензин взлетели до рекордного уровня
Удары украинских дронов по российским НПЗ не только вызвали дефицит в стране-агрессоре, но и привели к росту цен на топливо. Такого резкого роста в России не наблюдалось десятилетиями.
Как растут цены на бензин в России
Данные Федеральной службы государственной статистики России показывают, что только за прошедшую неделю бензин в стране подорожал на 3% – до 71,20 рубля за литр. Это самый большой недельный рост за последние 20 лет, пишет Bloomberg.
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Рост цен на дизельное топливо также ускорился – до 2,7% против 0,8% неделей ранее.
Причиной таких рекордных темпов стали успешные атаки украинских дронов, которые привели к повреждению нефтеперерабатывающих заводов по всей стране, в том числе в Москве.
Мощности НПЗ после этого резко снизились. В частности, производство бензина в первой половине июня в России сократилось на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Среди россиян началась паника, они бросились скупать топливо. Это привело к скачку цен и дефициту на заправках во многих регионах.
Кампания украинских беспилотников против российской энергетической инфраструктуры превращается во всё более серьёзную макроэкономическую проблему для Москвы,
– уверен экономист Capital Economics Лиам Пич.
По оценкам, в настоящее время уже примерно 75% российских регионов сталкиваются с перебоями в поставках топлива и вынуждены вводить лимиты на его продажу.
Как цены на топливо бьют по экономике
Из-за роста цен на топливо годовая инфляция в России в июне ускорилась до 5,8% по сравнению с 5,3% в мае, сообщило Министерство экономики России.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина уже предупредила о новых инфляционных рисках.
Более высокие цены на бензин могут также повлиять на инфляционные ожидания, поскольку топливо является особенно чувствительным товаром как для домохозяйств, так и для бизнеса,
– подчеркнула Набиуллина.
Таким образом, последствия войны против Украины всё острее ощущают на себе уже и простые россияне, которые вслед за бензином вынуждены будут больше платить за все продукты и услуги.
Напомним, из-за нехватки топлива в России уже начал останавливаться общественный транспорт. По меньшей мере в четырёх регионах сообщают об отмене автобусных рейсов.