Бензин на оптовом рынке России продолжает стремительно расти. Основная причина –атаки ВСУ на российские НПЗ.

Какова ситуация с ценами на бензин в России?

В России цены на бензин рекордно выросли, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

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Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум и теперь составляет 77 000 рублей за тонну. В то же время бензин АИ-92 стал дороже почти на 30% с начала года, а его цена на закрытие торгов – 66 642 рубля за тонну.

По словам источников Reuters на топливном рынке, в августе и сентябре России грозит повторение полноценного топливного кризиса – аналогичного тому, что произошла два года назад, 2021, а также 2018-го.

Почему цены на топливо растут?

Основной причиной существенного подорожания топлива являются атаки на российские НПЗ. Они привели к повреждению установок переработки сырья производительностью около 40 000 тонн в сутки, восстановление которых может занять от одного до шести месяцев.

Также среди причин нехватки бензина – нехватка запасов в частных АЗС, коллапс в аэропортах, из-за которого люди стали больше пользоваться автотранспортом, а также частые ремонты НПЗ.

Сколько именно производится в России топлива, доподлинно неизвестно. Власти еще в 2024 году, после налетов БпЛА на нефтезаводы, засекретили официальную статистику выпуска бензина, а затем – и дизельного топлива.

По оценкам Reuters, в прошлом году объемы нефтепереработки в стране откатились до 12-летних минимумов – 269,9 миллионов тонн. Поэтому Россия может столкнуться с дефицитом бензина.