Обещания Трампа не оправдались: цены на бензин в США пересекли психологическую черту
- Цены на бензин в США впервые за более чем три года превысили 4 доллара за галлон из-за конфликта США и Израиля с Ираном.
- Повышение цен на топливо может стать политической проблемой для президента Трампа, поскольку это влияет на финансы американцев накануне промежуточных выборов.
Война США и Израиля против Ирана продолжает продолжает сеять хаос на мировых энерегтических рынках и толкать вверх цены на топливо. В США стоимость бензина впервые за более чем три года пересекла отметку в 4 доллара за галлон.
Как взлетели цены на бензин?
Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания цен на топливо GasBuddy, пишет Reuters.
Последний раз 4 доллара за галлон бензин в США стоил в августе 2022 года после вторжения России в Украину. Такую высокую стоимость топлива аналитики называют психологическим барьером для потребителяв.
Как показывают подсчеты, бензин в среднем подорожал примерно на 1,06 доллара за галлон, то есть на 36% с начала атак США и Израиля на Иран в конце февраля.
Так же было во время вторжения России в Украину в 2022 году. Тогда, как и сейчас, цены на нефть стремительно выросли в мире, и были задействованы стратегические запасы,
– объясняет аналитик Raymond James Павел Молчанов.
Тогда, в 2022 году, бензин в США был дороже 4 долларов в течение 23 недель. Сейчас специалисты надеются, что цены начнут в ближайшие недели снижаться.
Хотя они не исключают возможности, что цены на АЗС могут вырасти еще больше, если нефть продолжит дорожать.
Заметьте! С начала войны на Ближнем Востоке американская нефть значительно подорожала. В понедельник фьючерсы торговались на уровне 102,88 доллара за баррель, поднявшись на 3,24 доллара.
Что Трамп обещал американцам?
Президент Дональд Трамп обещал американцам во время предвыборной кампании снизить цены на энергоносители и увеличить добычу нефти и газа в США. Однако пока избиратели этого не почувствовали.
Его второй президентский срок пока сопровождается нестабильностью рынков, геополитическими потрясениями и изменением политики, в частности по тарифам,
– отмечает издание.
Цены на топливо растут в США после того, как Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти.
Стремительное подорожание топлива уже начало давить на финансы американцев, которые и до того страдали от роста расходов. Об этом свидетельствует опрос Reuters/Ipsos:
около 55% респондентов заявили, что по меньшей мере "частично" пострадали от роста цен на топливо;
21% опрошенных отметили, что влияние высоких цен было "очень значительным".
Ключевая проблема заключается не только в самой нефти. Речь идет о бензине – наиболее заметной для потребителей цене в экономике. И когда она растет, это мгновенно влияет на психологию,
– объяснил экономист WisdomTree Джереми Сигел.
Важно! Эксперты добавляют, что высокие цены на топливо могут стать также политической проблемой для Трампа и Республиканской партии. Ведь в ноябре в США пройдут промежуточные выборы, по результатам которых партия президента рискует потерять большинство в Конгрессе, которое и так довольно шаткое.
Что известно о блокаде Ормузского пролива?
Иран заблокировал Ормузский пролив. Однако заявил, что будет позволять проход отдельных судов этим путем, но только тем, которые не участвуют во враждебных действиях против него.
Также Иран заявил, что некоторые коммерческие суда смогут проходить этим морским путем, но с них будут взимать транзитные платежи. В частности, Тегеран согласился предоставить разрешение 20 кораблям под флагом Пакистана.
В то же время Трамп в понедельник, 30 марта, заявил, будто США уже фактически контролируют Ормузский пролив, а Иран стремится договориться о сделке.
Также ранее Трамп заявил, что после установления контроля над Ормузским проливом планирует переименовать его в Американский пролив или же назвать в свою честь.