Обещания Трампа не оправдались: цены на бензин в США пересекли психологическую черту

Война США и Израиля против Ирана продолжает продолжает сеять хаос на мировых энерегтических рынках и толкать вверх цены на топливо. В США стоимость бензина впервые за более чем три года пересекла отметку в 4 доллара за галлон.

Как взлетели цены на бензин?

Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания цен на топливо GasBuddy, пишет Reuters.

Последний раз 4 доллара за галлон бензин в США стоил в августе 2022 года после вторжения России в Украину. Такую высокую стоимость топлива аналитики называют психологическим барьером для потребителяв.

Как показывают подсчеты, бензин в среднем подорожал примерно на 1,06 доллара за галлон, то есть на 36% с начала атак США и Израиля на Иран в конце февраля.

Так же было во время вторжения России в Украину в 2022 году. Тогда, как и сейчас, цены на нефть стремительно выросли в мире, и были задействованы стратегические запасы,

– объясняет аналитик Raymond James Павел Молчанов.

Тогда, в 2022 году, бензин в США был дороже 4 долларов в течение 23 недель. Сейчас специалисты надеются, что цены начнут в ближайшие недели снижаться.

Хотя они не исключают возможности, что цены на АЗС могут вырасти еще больше, если нефть продолжит дорожать.

Заметьте! С начала войны на Ближнем Востоке американская нефть значительно подорожала. В понедельник фьючерсы торговались на уровне 102,88 доллара за баррель, поднявшись на 3,24 доллара.

Что Трамп обещал американцам?

Президент Дональд Трамп обещал американцам во время предвыборной кампании снизить цены на энергоносители и увеличить добычу нефти и газа в США. Однако пока избиратели этого не почувствовали.

Его второй президентский срок пока сопровождается нестабильностью рынков, геополитическими потрясениями и изменением политики, в частности по тарифам,

– отмечает издание.

Цены на топливо растут в США после того, как Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти.

Стремительное подорожание топлива уже начало давить на финансы американцев, которые и до того страдали от роста расходов. Об этом свидетельствует опрос Reuters/Ipsos:

около 55% респондентов заявили, что по меньшей мере "частично" пострадали от роста цен на топливо;

21% опрошенных отметили, что влияние высоких цен было "очень значительным".

Ключевая проблема заключается не только в самой нефти. Речь идет о бензине – наиболее заметной для потребителей цене в экономике. И когда она растет, это мгновенно влияет на психологию,

– объяснил экономист WisdomTree Джереми Сигел.

Важно! Эксперты добавляют, что высокие цены на топливо могут стать также политической проблемой для Трампа и Республиканской партии. Ведь в ноябре в США пройдут промежуточные выборы, по результатам которых партия президента рискует потерять большинство в Конгрессе, которое и так довольно шаткое.

Что известно о блокаде Ормузского пролива?