Мировой энергетический рынок наконец-то получил неожиданную передышку после длительного периода нестабильности. Эта тенденция может стать настоящим спасательным кругом для кошельков обычных потребителей и бизнеса.

Что происходит с ценами на топливо и кого это касается

Фьючерсы на дизельное топливо в Европе обвалились почти на 30 процентов от своего пика, зафиксированного в начале конфликта между США и Ираном. Аналогичная ситуация наблюдается и на розничном рынке: средние цены на американских АЗС уверенно снижаются с сентябрьских максимумов, о чем пишет Bloomberg. В Азии партии топлива вообще торгуются со скидками, что свидетельствует об избытке предложения на рынке.

Главной причиной такого ценового отката стало синхронное падение стоимости сырой нефти. Несмотря на напряженность, танкеры с нефтепродуктами продолжают успешно проходить через Ормузский пролив, обеспечивая стабильность поставок. Это позволило азиатским нефтеперерабатывающим заводам нарастить производство, в то время как американские предприятия и так работают на полную мощность.

Важно! В то же время спрос на дизельное топливо в Европе существенно отстает от довоенных показателей. Дополнительное давление на цены оказали правительства европейских стран, принявшие решение о распродаже части своих стратегических запасов топлива.

Как это повлияет на мировую экономику и кошельки потребителей

Текущий сдвиг на рынке может стать началом новой, длительной нормализации, либо же рынок просто переживает временное смягчение шока предложения, отметил Харис Хуршид, главный инвестиционный директор Karobaar Capital LP. По его словам, если это долгосрочный тренд, он станет мощным попутным ветром для мировой экономики. Для обычных потребителей это означает снижение инфляционного давления: более дешевая логистика автоматически сдерживает рост цен на продукты и товары повседневного спроса.

Обратите внимание! В течение последних месяцев глобальный рынок топлива находился в состоянии сильного стресса из-за геополитических конфликтов, которые подтолкнули котировки почти до рекордных отметок. Угроза перебоев в поставках по ключевым морским маршрутам заставляла трейдеров закладывать в стоимость топлива огромную премию за риск. Нынешнее ценовое затишье дает центральным банкам мира и бизнесу необходимую паузу для стабилизации финансовых показателей.

Кстати, объемы переработки нефти в России обвалились до самого низкого показателя за более чем два десятилетия из-за непрекращающихся атак украинских беспилотников. Только с конца октября производство сократилось вдвое – до 2,6–2,7 миллиона баррелей в сутки.