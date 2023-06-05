Цены будут высокими: сколько будут стоить помидоры и огурцы в июне

В июне украинцев ожидают высокие цены на такие популярные овощи как помидоры и огурцы – по прогнозам, их стоимость будет достигать почти 100 гривен за килограмм. В то же время некоторые другие займы подешевеют – в частности, картофель.

Почему помидоры и огурцы будут дорожать

Как рассказали 24 Каналу в Институте аграрной экономики, на высокую цену этих овощей будут влиять 2 фактора. Это высокая себестоимость их выращивания и хранения.

Читайте также Черешни по 1000 гривен не будет: чего ждать от цен в июне

В июне цена будет колебаться в пределах:

70 – 75 гривен за килограмм огурцов (ныне они даже дороже – около 80 гривен;

80 – 85 гривен за килограмм помидоров (текущая цена – около 77 гривен).

При этом в Институте подчеркнули: снижение цен на эту группу продуктов все же будет. Однако незначительным.

Причина – пребывание Херсона в зоне боевых действий. Из-за чего ранние овощи из открытого грунта поступят в продажу позже обычного.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Институт аграрной экономики Расширение предложения этих видов отечественной продукции на рынке и снижение цен состоится в сезон урожая открытого грунта. Однако, поскольку Херсонская область все еще находится в зоне боевых действий, сезон раннего урожая огурцов и помидоров начнется с опозданием.

Что будет дешеветь

Напротив, ряд других позиций проблема задержки поступления в продажу овощей с открытого грунта минует. Так, в Институте ожидают, что:

лук репчатый и морковь подешевеют до 50 – 55 гривен за килограмм (средняя цена по состоянию на 1 июня составит около 65 и 69 гривен за килограмм);

и морковь подешевеют до 50 – 55 гривен за килограмм (средняя цена по состоянию на 1 июня составит около 65 и 69 гривен за килограмм); молодой картофель – до 30 – 35 гривен за килограмм (из текущих более 45 гривен);

– до 30 – 35 гривен за килограмм (из текущих более 45 гривен); прошлогодний картофель – до 10 гривен за килограмм (в настоящее время стоит более 12 гривен).

Сколько будут стоить черешни и клубника

В то же время, по прогнозу Института, в июне кило черешни будет стоить от 100 гривен. Близкой к этому показателю будет и стоимость клубники. Ожидается, что ее будут продавать по 70-80 гривен за килограмм.

А вот меньших цен вряд ли стоит ожидать. Главная причина – война.

Из-за временной оккупации южных регионов предложение будет ниже, что не способствует снижению цен,

– объясняет Инна Сало.