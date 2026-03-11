Свириденко заявила о "непростом периоде": вырастут ли тарифы на газ
- Свириденко встретилась с Наблюдательным советом Нафтогаза для обсуждения сохранения фиксированных тарифов на газ.
- Нафтогаз будет выполнять социальные обязательства, в частности обеспечивая бесперебойное снабжение газа общинам.
В среду, 11 марта, премьер-министр встретилась с новым Наблюдательным советом Нафтогаза. Среди ключевых вопросов обсуждения было сохранение фиксированных цен для населения.
Подорожает ли газ для украинцев?
Детали Юлия Свириденко сообщила в телеграмме. Она поблагодарила компанию и ее работников за работу во время сложной зимы.
Смотрите также Газ в Европе рекордно дорожает: какие есть риски для Украины и что будет с топливом
По словам чиновницы, во время встречи проговорили ключевые задачи государственной компании:
- наращивание добычи газа;
- повышение капитализации группы;
- развитие международных партнерств;
- продолжение выполнения социальных обязательств.
Кроме того, речь шла о реализации Планов энергетической устойчивости регионов Украины. От Нафтогаза ожидают активного участия, в частности в части обеспечения бесперебойного снабжения газа общинам.
Отдельно остановились на важности сохранения фиксированных цен на газ для населения. Государство и в дальнейшем будет обеспечивать соответствующую поддержку людей в этот непростой период,
– добавила премьер-министр.
В то же время для коммерческого сегмента – последовательно движутся в направлении либерализации цен.
Напомним, 8 марта Нафтогаз сообщал об атаках на газодобычу в Полтавской области – работу ряда объектов критической инфраструктуры было остановлено. Зато 24 февраля из-за российского обстрела пострадали мощности в Харьковской области.
Что происходит с ценами на газ?
К слову, на фоне эскалации на Ближнем Востоке цены на природный газ в Европе резко выросли, достигнув самого высокого уровня с 2023 года. В частности, рынок охватила неопределенность после остановки крупнейшего в мире завода по производству СПГ в Катаре.
Однако уже во вторник, 10 марта, эталонные фьючерсы на газ на европейских хабах снизились на 17%. Этому способствовало заявление Дональда Трампа о скором завершении войны в Иране.