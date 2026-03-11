Свириденко заявила о "непростом периоде": вырастут ли тарифы на газ

В среду, 11 марта, премьер-министр встретилась с новым Наблюдательным советом Нафтогаза. Среди ключевых вопросов обсуждения было сохранение фиксированных цен для населения.

Подорожает ли газ для украинцев?

Детали Юлия Свириденко сообщила в телеграмме. Она поблагодарила компанию и ее работников за работу во время сложной зимы.

По словам чиновницы, во время встречи проговорили ключевые задачи государственной компании:

наращивание добычи газа;

повышение капитализации группы;

развитие международных партнерств;

продолжение выполнения социальных обязательств.

Кроме того, речь шла о реализации Планов энергетической устойчивости регионов Украины. От Нафтогаза ожидают активного участия, в частности в части обеспечения бесперебойного снабжения газа общинам.

Отдельно остановились на важности сохранения фиксированных цен на газ для населения. Государство и в дальнейшем будет обеспечивать соответствующую поддержку людей в этот непростой период,

– добавила премьер-министр.

В то же время для коммерческого сегмента – последовательно движутся в направлении либерализации цен.

Напомним, 8 марта Нафтогаз сообщал об атаках на газодобычу в Полтавской области – работу ряда объектов критической инфраструктуры было остановлено. Зато 24 февраля из-за российского обстрела пострадали мощности в Харьковской области.

Что происходит с ценами на газ?