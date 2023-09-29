Платить за газ можно меньше: что поможет сэкономить на платежках

У украинцев есть возможность получить льготы по тарифам за газ. Для этого нужно потреблять ресурс не более чем установлено социальными нормативами.

Как сэкономить на платежках за газ

Действительно, если употреблять газ в определенных нормативах, домохозяйство может рассчитывать на льготы от государства.

Читайте также Тарифы на газ с 1 октября: сколько будут платить украинцы

Социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг регулируются постановлением Кабмина от 6 августа 2014 г. №409.

Эти нормы исчисляются в кубометрах на человека в месяц и выглядят следующим образом:

при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 3,3 куб.

если есть плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,4 кубометра;

при наличии плиты и газового водонагревателя – 10,5 куб.

Увеличатся ли цены на газ в 2024 году

Субсидии предназначаются для семьи, учитывая ее совокупный среднемесячный доход.

Алексей Чернышев неоднократно отмечал, что сейчас повышение стоимости газа в Украине не запланировано.

Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Что касается цен на газ. Цены на газ для населения и предприятий ТКЭ остаются стабильными. До конца зимы они меняться не будут. Поэтому в этом отношении я должен успокоить население, а также города и предприятия теплокоммунэнерго.

Он добавил, что подготовка к зиме прошла успешно, потому что у нас достаточно газа в подземных хранилищах. Это и будет стабилизировать наши цены.