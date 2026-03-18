Цены снова лихорадит: Иран заявил об атаке на крупнейшее газовое месторождение

В среду, 18 марта, Иран заявил, что США и Израиль поразили его гигантское месторождение природного газа South Pars, а также связанную с ним инфраструктуру. Цены на газ в мире сразу подскочили.

Что известно об атаке на месторождение?

Об авиаударах США и Израиля сообщило государственное телевидение страны, пишет Bloomberg.

Также телеканал отметил, что атакам подверглись нефтяные и нефтехимические предприятия, расположенные неподалеку городе Асалуе.

Если эта информация подтвердится, то атака США и Израиля станет первым случаем в этой войне, когда под удар попали объекты добычи нефти и газа в Иране.

По данным агентства Fars, несколько этапов добычи газа на атакованном месторождении в Иране уже остановили.

Обратите внимание! Свое крупнейшее месторождение South Pars Иран делит с Катаром. Оно, в частности, обеспечивает поставки газа в Турцию. По данным официального информагентства Ирана Shana, в 2025 году суточная добыча газа на месторождении достигла рекордного уровня – 730 миллионов кубометров.

Какие перебои с газом в Катаре?

Ранее, напомним, Катар приостановил производство сжиженного природного газа после атаки двух иранских беспилотников, пишет Reuters.

Это стало ударом для энергорынков, ведь Катар поставляет до 20% СПГ в мире, оставаясь одним из крупнейших экспортеров природного газа. А тогда пострадал как раз крупнейший экспортный завод СПГ "Рас-Лаффан".

Компания Qatar Energy рассказала о последствиях ударов:

один дрон атаковал резервуар с водой на электростанции комплекса;

другой беспилотник попал в энергетический объект завода.

Трудно завоеванная репутация Катара как самого безопасного поставщика газа была потеряна за считанные дни,

– отметили аналитики.

Заметьте Как результат, Катар даже вынужден был сдавать в аренду свои танкеры для перевозки СПГ.

Как цены реагируют на сообщения?

Новый удар по газовым объектам Ближнего Востока всколыхнул мировые рынки. Цены на природный газ в Европе и нефть выросли после заявлений Ирана.

Европейский природный газ подорожал примерно на 1,8%, свидетельствуют данные ICE Futures Europe.

Нефть марки Brent подорожала до 105,87 доллара за баррель, добавив около 2,7%.

Эти события могут означать эскалацию, ведь до этого энергетическая инфраструктура Ирана в основном не испытывала ударов во время конфликта,

– пишет издание.

Как растут цены на газ?