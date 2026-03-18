Цены снова лихорадит: Иран заявил об атаке на крупнейшее газовое месторождение
- Иран обвинил США и Израиль в атаке на гигантское газовое месторождение South Pars, что привело к росту мировых цен на газ.
- Нефть марки Brent подорожала до 105,87 доллара за баррель, а европейский природный газ подорожал примерно на 1,8% после заявлений Ирана.
В среду, 18 марта, Иран заявил, что США и Израиль поразили его гигантское месторождение природного газа South Pars, а также связанную с ним инфраструктуру. Цены на газ в мире сразу подскочили.
Что известно об атаке на месторождение?
Об авиаударах США и Израиля сообщило государственное телевидение страны, пишет Bloomberg.
Также телеканал отметил, что атакам подверглись нефтяные и нефтехимические предприятия, расположенные неподалеку городе Асалуе.
Если эта информация подтвердится, то атака США и Израиля станет первым случаем в этой войне, когда под удар попали объекты добычи нефти и газа в Иране.
По данным агентства Fars, несколько этапов добычи газа на атакованном месторождении в Иране уже остановили.
Обратите внимание! Свое крупнейшее месторождение South Pars Иран делит с Катаром. Оно, в частности, обеспечивает поставки газа в Турцию. По данным официального информагентства Ирана Shana, в 2025 году суточная добыча газа на месторождении достигла рекордного уровня – 730 миллионов кубометров.
Какие перебои с газом в Катаре?
Ранее, напомним, Катар приостановил производство сжиженного природного газа после атаки двух иранских беспилотников, пишет Reuters.
Это стало ударом для энергорынков, ведь Катар поставляет до 20% СПГ в мире, оставаясь одним из крупнейших экспортеров природного газа. А тогда пострадал как раз крупнейший экспортный завод СПГ "Рас-Лаффан".
Компания Qatar Energy рассказала о последствиях ударов:
- один дрон атаковал резервуар с водой на электростанции комплекса;
- другой беспилотник попал в энергетический объект завода.
Трудно завоеванная репутация Катара как самого безопасного поставщика газа была потеряна за считанные дни,
– отметили аналитики.
Заметьте Как результат, Катар даже вынужден был сдавать в аренду свои танкеры для перевозки СПГ.
Как цены реагируют на сообщения?
Новый удар по газовым объектам Ближнего Востока всколыхнул мировые рынки. Цены на природный газ в Европе и нефть выросли после заявлений Ирана.
- Европейский природный газ подорожал примерно на 1,8%, свидетельствуют данные ICE Futures Europe.
- Нефть марки Brent подорожала до 105,87 доллара за баррель, добавив около 2,7%.
Эти события могут означать эскалацию, ведь до этого энергетическая инфраструктура Ирана в основном не испытывала ударов во время конфликта,
– пишет издание.
Как растут цены на газ?
С начала войны на мировых рынках резко выросли цены на нефть, природный газ, удобрения, алюминий и ряд других товаров. Главным фактором стала блокировка Ормузского пролива – стратегического маршрута, через который в мирное время транспортируется около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
Особенно ощутимо это сказалось на европейском газовом рынке: только за прошлую неделю цены там подскочили примерно на 30%. Такой стремительный рост стал крупнейшим со времен энергетического кризиса 2022 года.
Проблемы с поставками заставили отдельные страны прибегать к экстренным решениям. В частности, Индия ввела чрезвычайные меры в энергетическом секторе из-за дефицита газа: власти ограничили распределение газа и направили его прежде всего в критически важные отрасли экономики.
В то же время в США также зафиксировали резкое подорожание топлива. В понедельник цены на дизель впервые с 2022 года превысили отметку 5 долларов за галлон, тогда как бензин вырос до 3,76 доллара за галлон – это самый высокий уровень с октября 2023 года.