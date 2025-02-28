Трейдеры не исключают, что Россия вернется на энергетический рынок

В феврале 2025 года европейский рынок природного газа показал самое большое снижение цен за последний год, а объемы торгов достигли рекордного уровня. Трейдеры следят за энергетической политикой Трампа и не исключают возвращения России на энергетический рынок.

Цены на газ упали до рекордного уровня

Снижение цен на газ произошло на фоне активных переговоров в Европейском Союзе по пополнению истощенных запасов газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В результате цены на природный газ в Европе упали на 13% только за февраль. В начале месяца цены достигли двухлетнего максимума, однако в течение февраля наблюдалось постепенное снижение.

Трейдеры продолжают оценивать ситуацию на рынке, в частности вероятность снятия санкций с России и возвращения российского газа в Европу.

Интересно! В феврале 2025 года на межконтинентальной бирже было продано почти 11,5 миллиона эталонных фьючерсных и опционных контрактов TTF, которые используются для торговли природным газом в Европе. Это рекордный показатель за один месяц.

Трейдеры ждут прекращения войны

Трейдеры внимательно следят за попытками Дональда Трампа прекратить войну в Украине и оценивают вероятность возвращения российского газа в Европу.

Эксперты Energy Aspects Ltd отмечают, что, несмотря на снижение цен, на европейском рынке все еще существуют риски их роста. В частности, это может произойти, если запасы газа в европейских хранилищах не будут пополнены до должного уровня или произойдут задержки в глобальных проектах сжиженного природного газа.

Важно! По мнению аналитиков, возвращение российских трубопроводных поставок газа в Европу маловероятно, даже если в 2025 году будет достигнуто мирное соглашение между Россией и Украиной. В то же время полностью исключать такую возможность также не стоит.