Транзит газа через Украину уже почти не влияет на цены в Европе

Вероятно уже в 2025 году через Украину прекратится транзит российского газа. В любом случае это не повлияет на цены в Европе, потому что там уже накопили достаточные запасы голубого топлива и диверсифицировали источники поставок.

Транзит российского газа

Аналитики компании Bernstein не ожидают продления транзитного соглашения в 2025 году. Однако, если такое произойдет, это добавит лишь около 5 миллиардов кубометров до конца отопительного сезона, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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При таком сценарии европейские фьючерсы будут на 1,4% ниже текущих уровней в течение отопительного сезона.

Зато, если транзит газа прекратится, это вдвое уменьшит импорт газа из России в Европу в 2025 году.

Ранее Газпром поставлял более трети газа в Европу. Однако сейчас ЕС покупает топливо у следующих поставщиков: