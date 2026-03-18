Европа в панике: пустые хранилища газа заставляют ЕС готовиться к худшему
- ЕС предупреждает о рисках массовых спекуляций из-за низкого уровня газовых резервов и возможного дефицита энергоресурсов.
- Европейские резервы газа сократились до самого низкого уровня за четыре года из-за холодной зимы, что затрудняет их пополнение на фоне роста цен после блокады Ормузского пролива.
Страны ЕС предупреждают о рисках массовых спекуляций вроде тех, что были во время энергетического кризиса 2022 года. Война в Иране может спровоцировать борьбу за энергетические ресурсы, которые стремительно становятся дефицитными.
Почему в Европе растет газовая тревога?
Тревога еще больше растет из-за необычно низкого уровня газовых резервов в Европе, пишет Politico.
Смотрите также Новое месторождение газа: станет ли в Украине больше собственного топлива и меньше импорта
Дело в том, что ЕС требует от своих стран обеспечивать запасы газа на уровне 90% к началу зимы. Такое правило ввели после вторжения России в Украину в 2022 году.
Однако из-за более холодной, чем обычно, зимы этого года европейские резервы по состоянию на март сократились до менее чем 30% – до самого низкого показателя за четыре года.
На фоне резкого роста цен на газ после иранских атак, которые фактически заблокировали Ормузский пролив, задача пополнить запасы к зиме становится значительно более рискованной и сложной.
Если правила не смягчить, страны могут одновременно броситься выполнять эти цели. Это резко повысит спрос и позволит трейдерам нажиться на заоблачных ценах,
– уже непублично предупреждают представители газовой отрасли.
Похожая ситуация была в 2022 году. Тогда новые требования по наполнению газохранилищ усилили спрос после сокращения поставок из России. Это привело к скачку цен на газ до более 300 евро за мегаватт-час.
Важно! В этом году Европе будет еще сложнее пополнять запасы газа из-за жесткой конкуренции со стороны Азии, которая значительно зависит от поставок из Персидского залива, пишет Bloomberg.. Высокий спрос в итоге может вызвать дальнейший рост цен на газ в середине года.
Какие антикризисные шаги предлагают в ЕС?
Официальные лица в ЕС отмечают, что еще рано делать выводы. Впрочем, по словам некоторых европейских чиновников, уже несколько стран рассматривают возможность воспользоваться исключениями и ослабить требования к уровню запасов, чтобы избежать массовых закупок.
Более того, по меньшей мере три страны считают, что Еврокомиссия должна пойти дальше и ввести дополнительную гибкость, в частности снизить целевой уровень запасов до 30%.
Также государства предлагают создать новый механизм ЕС для координации закупок газа.
При более низкой цели мы не стимулировали бы спрос на чрезмерное заполнение хранилищ и, соответственно, не разгоняли бы цены,
– говорит один из энергетических чиновников.
Стоит знать! Однако Еврокомиссия пока думает. В Брюсселе еще не определились с ответом на эту ситуацию. Однако проблему уже обсуждали на встрече министров энергетики стран блока.
Как растут цены на газ?
Цены на газ продолжают расти после того, как Катар – один из ключевых мировых поставщиков сжиженного природного газа – был вынужден остановить добычу на своем крупнейшем экспортном терминале. Причиной стала атака двух иранских дронов.
В Европе это сразу почувствовали: на прошлой неделе стоимость газа подскочила примерно на 30%. Такой резкий скачок стал крупнейшим со времен энергетического кризиса 2022 года и свидетельствует о серьезной напряженности на рынке.
Ситуация обострилась еще больше 18 марта, когда Иран заявил об ударах США и Израиля по крупнейшему газовому месторождению страны. Рынки отреагировали ростом цен как на газ, так и на нефть. В частности, европейские цены на природный газ поднялись примерно на 1,8%, а нефть марки Brent подорожала до 105,87 доллара за баррель, прибавив около 2,7%.