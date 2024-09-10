Европа столкнулась с подорожанием газа: что стало причиной

Цены на природный газ в Европе несколько повысились из-за первых в этом сезоне холодов, которые могут вызвать рост спроса накануне начала отопительного сезона.

Газ дорожает третий день подряд

В частности, фьючерсы на газ на нидерландском хабе TTF выросли на 1,2% и достигли 37,8 евро за мегаватт-час. Это уже третий день подряд, когда цены продолжают расти. Такая динамика является нетипичной для этого сезона и связана с недавними перебоями в поставках и геополитическими рисками, которые влияют на рынок.

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Как сообщает Bloomberg, поддерживать рынок сбалансированным помогает мощная ветровая генерация помогает, которая в частности обеспечивала около половины поставок электроэнергии в Великобритании.

Интересно! Европейские подземные хранилища газа заполнены почти на 93%. Однако, первое похолодание этого сезона может вызвать рост потребления топлива в северо-западной Европе.

Впрочем, ключевые мировые производители энергоресурсов сталкиваются с потенциальными сбоями, которые могут повлиять на поставки: