Дороже, чем в Европе: цены на газ в Украине выросли на 60% за месяц

Стоимость природного газа на украинском рынке резко выросла. Главная причина – в повышении европейских цен на голубое топливо, но есть и внутренние факторы.

Как выросли цены на газ в Украине

Цены на газ в Украине 18 июня достигли 31 500 гривен за 1000 кубометров с учетом НДС. Это самый высокий показатель с 24 ноября 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro.

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На украинском рынке в среду газ торговался по цене от 31 200 гривен до 31 900 гривен за тысячу кубометров с НДС.

В конце дня цены выросли еще сильнее – до 32 000 гривен за 1000 кубометров.

Стоимость голубого топлива без НДС составила от 626 до 640 долларов за 1000 кубометров, или 51-52 евро за мегаватт-час (примерно 2 490,9 гривны).

Важно! Такие цены на газ установлены только на украинском газовом рынке. Они не касаются поставок для производителей тепла, электроэнергии и населения, для которых газ поставляют по фиксированным ценам.

Почему растут цены на газ в Украине

В мае 2025 года цены на газ в Украине начали расти и взлетели на 60% за месяц. В последние дни темпы роста ускорились. Подорожание связывают с внешними и внутренними факторами:

Повышаются цены на газ в европейских хабах. В среду стоимость топлива впервые превысила 40 евро на 1 мегаватт-час.

Рост стоимости газа в Европе вызван геополитическими рисками, в частности конфликтом между Израилем и Ираном, который может повлиять на глобальную торговлю и спрос на сжиженный газ (LNG).

Главным внутренним фактором роста цен на газ является стабильно высокий спрос на украинском рынке. Промышленные потребители активно закупают голубое топливо на следующий месяц и создают запасы на зиму.

Стоит знать! Из-за дефицита растет разница между ценами на газ в Европе и Украине. В частности, 18 июня газ на украинском рынке торговался на 12 евро дороже за один за мегаватт-час, чем на нидерландском TTF.