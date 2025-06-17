На каком этапе соглашение России и Китая

Россия стремится заключить соглашение о строительстве трубопровода "Сила Сибири-2", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Одна из стран ЕС может вернуться к импорту российского газа – Reuters

Это нужно для поставок 50 миллиардов метров газа в год в Китай, но стороны пока не смогли договориться об условиях, говорится в публикации.

С резким ростом напряженности на Ближнем Востоке Китаю выгодно увеличивать поставки с севера,

– сказал Кирилл Бабаев, руководитель Института Китая и современной Азии в Москве.

Израиль и Иран атаковали друг друга пятый день подряд, что повышает риск дальнейшей эскалации конфликта и потенциального перебоев в поставках нефти и газа с Ближнего Востока. Поэтому, по словам Бабаева, Вопрос газового соглашения снова встанет, поскольку это соглашение способно гарантировать Китаю бесперебойные поставки энергоносителей.

Что известно о новом газопроводе

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" осуществляются в рамках долгосрочного договора между "Газпромом" и китайской компанией CNPC, который был подписан в 2014 году.

Они начались в декабре 2019 года. Проектная мощность газопровода составляет 38 миллиардов кубометров в год.

Газопровод "Сила Сибири-2" протяженностью 6 700 километров с пропускной способностью 50 миллиардов кубометров газа в год должен пройти через Монголию. Переговоры о строительстве продолжаются уже несколько лет.