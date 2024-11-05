Газ для населения: планируется ли повышение тарифов в "Нафтогазе"

Украинцев беспокоит вопрос о том, какими будут тарифы на газ этой зимой. В частности, планируется ли в "Нафтогазе" повышение цен.

Вырастут ли тарифы на газ этой зимой

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев рассказал, что повышение цен на газ для населения не планируется. передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Он заверил, что Украина имеет достаточно запасов природного газа для прохождения зимнего периода.

Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Цены на газ для населения остаются стабильными, никаких изменений не предвидится в течение этой зимы. Нафтогаз является компанией, которая есть в национальных интересах, поэтому вполне понимает необходимость поддержания населения в такой сложный момент. Также напомню, что еще есть мораторий на изменение цен.

В то же время Чернышов отметил необходимость сосредоточиться на энергоэффективных мероприятиях как в быту, так и на производственном уровне. Он отметил, что "Нафтогаз" постоянно наращивает добычу газа.

Я хотел бы отметить, что 7% склад роста добычи в этом году – это достаточно существенно. Общий объем добычи планируется на уровне 14,9 миллиардов кубометров в этом году. Это на самом деле дает возможность нам обеспечить украинским газом украинские домохозяйства, предприятия теплокоммунэнерго, других потребителей,

– сказал Чернышов.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что компания постоянно усиливает меры пассивной и активной защиты сотен объектов по всей Украине, поскольку успешное прохождение зимы в значительной степени зависит от этого.