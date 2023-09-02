Цены на горючее осенью: ситуация начинает стабилизироваться

После возвращения довоенных НДС и акцизов цены на топливо значительно выросли. В связи с этим ситуация на рынке была несколько не стабильной, однако все может измениться.

Какими будут цены на горючее осенью

Сергей Куюн рассказал для 24 Канала, что сейчас наблюдается определенная стабилизация цен на горючее, хотя дальнейший рост все же возможен.

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Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Мы видим, что оптовые цены на бензин и дизель с июня, когда вернулось налогообложение полное на горючее, выросли на 13 гривен за литр. Эта стоимость содержит налоговую нагрузку и увеличение закупочной стоимости из-за роста мировых цен. Впрочем, розничные цены выросли в среднем всего на 8 гривен.

Учитывая, что сейчас цена на бензин и дизтопливо составляет примерно 55 гривен, эксперт считает, что они могут добавить в цене еще 1 – 2 гривны. Так может случиться, если мировая цена тоже вырастет. К слову, на это также влияют недобросовестные граждане, уклоняющиеся от уплаты налогов, поэтому некоторые сети имеют более низкие цены.

На сегодняшний день оптовая цена бензина А-95 составляет 47 гривен за литр, а мы видим, что многие сети работают с ценой в 49 – 50 гривен за литр. То есть их маржа составляет 2 – 3 гривны на литре,

– добавил Куюн.

Эта маржа объясняется необходимостью покрыть расходы бизнеса (зарплата работникам, аренда и т.п.). По словам эксперта, получается, что АЗС не имеют прибыли, что маловероятно, поэтому, скорее всего, они просто не платят налоги.

Как изменились цены на топливо за прошлую неделю

На прошлой неделе средняя цена на горючее выросла на 50 копеек. В общем ситуация такова:

А-95 – до 52,73 гривны на 0,34 гривны;

А-95+ – до 54,93 грн на 0,49 грн;

дизтопливо – до 52,32 гривны на 0,42 гривны.

Например, сеть АЗС группы "Приват", держащая около 950 заправок, повысила цены горючего на 2 гривны. Таким образом, все виды топлива, кроме автогаза, там стоят 53 – 53,50 гривны.