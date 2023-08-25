Как изменились цены на топливо за неделю

С 18 по 25 августа средняя цена на горючее выросла примерно на 50 копеек, например:

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А-95 – до 52,73 гривны на 0,34 гривны;

А-95+ – до 54,93 грн на 0,49 грн;

дизтопливо – до 52,32 гривны на 0,42 гривны.

Например, сеть АЗС группы "Приват", держащая около 950 АЗС, повысила цены горючего на 2 гривны. Таким образом, все виды топлива, кроме автогаза, там стоят 53 – 53,50 гривны.

"Укрнафта" подняла цену лишь на А-95+ примерно на 0,8 гривны (до 52,90 гривны). Также стоимость выросла в АЗС "БРСМ-Нефть", Prime, "Олас", RLS, VostokGaz, "Кворум" – ориентировочно на 0,35 – 2,9 гривны.

Какова стоимость бензина в сентябре

С 1 июля стоимость бензина выросла примерно на 10 – 12 гривен, а дизеля на 8 – 10 гривен. Это закономерная тенденция после роста цен на нефть.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Розничные цены отстают, то есть, условно говоря, если оптовые цены выросли на 13 гривен за 2 месяца, то розничные всего на 7 гривен. То есть это очевидно, там диспропорция между этими темпами. Соответственно, это создает потенциал для дальнейшего роста где-то на 2 – 3 гривны.

По его мнению, в конце лета следует ожидать стоимость бензина на уровне 57 – 58 гривен за литр, дизель – 56 гривен.