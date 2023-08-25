Як змінилися ціни на пальне за тиждень

З 18 по 25 серпня середня ціна на пальне зросла приблизно на 50 копійок, наприклад:

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А-95 – до 52,73 гривні на 0,34 гривні;

А-95+ – до 54,93 гривні на 0,49 гривні;

дизпаливо – до 52,32 гривні на 0,42 гривні.

Наприклад мережа АЗС групи "Приват", що тримає близько 950 АЗС підвищила ціни пального на 2 гривні. Таким чином усі види палива, окрім автогазу, там коштують 53 – 53,50 гривні.

Натомість "Укрнафта" підняла ціну лише на А-95+ приблизно на 0,8 гривні (до 52,90 гривні). Також вартість зросла у АЗС "БРСМ-Нафта", Prime, "Олас", RLS, VostokGaz, "Кворум" – орієнтовно на 0,35 – 2,9 гривні.

Якою буде вартість бензину у вересні

З 1 липня вартість бензину зросла приблизно на 10 – 12 гривень, а дизелю на 8 – 10 гривень. Це закономірна тенденція після зростання цін на нафту.

Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А-95" Роздрібні ціни відстають, тобто умовно кажучи, якщо оптові ціни зросли на 13 гривен за 2 місяці, то роздрібні всього на 7 гривень. Тобто це очевидно, там диспропорція між цими темпами. Відповідно, це створює потенціал для подальшого зростання десь на 2 – 3 гривні.

На його думку, в кінці літа варто очікувати вартість бензину на рівні 57 – 58 гривень за літр, дизель – 56 гривень.