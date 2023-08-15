Як змінилася вартість пального
За даними Держстату, загалом середні ціни на усі види пального змінилися наступним чином:
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- бензин А-92 – на 14,9% до 47,1 гривні за літр;
- бензин А-95 – на 7,1% до 49,1 гривні за літр;
- дизпаливо – на 9,8% до 48,5 гривні за літр;
- автогаз – на 6,8% до 23,6 гривні за літр.
Які ціни прогнозували на кінець липня
Ще у липні Сергій Куюн розповів для 24 Каналу, що ціни дійсно поступово зростатимуть до кінця минулого місяця.
Акциз сплачується на кордоні. Відповідно, він почне з'являтися у собівартості пального пізніше. У міру того, як пальне, умовно, червневе, буде поступатися пальному липневому, вже з новими, більш високими податками. А ПДВ сплачується під час продажу. Тобто, ти вже на продажі маєш одразу його підвищити. І саме це нині штовхає ціни догори. Це початкова, скажімо так, фаза. Я думаю, що до кінця липня ми вже побачимо об'єктивно нові ціни.
За його прогнозами зростання мало виглядати наступним чином:
- бензин подорожчає на 8 – 9 гривень;
- дизпаливо – на 5 – 6 гривень;
- автогаз – на 3 гривні.