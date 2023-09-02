Якими будуть ціни на пальне восени

Сергій Куюн розповів для 24 Каналу, що нині спостерігається певна стабілізація цін на пальне, хоча подальший зріст все ж можливий.

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Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Ми бачимо, що гуртові ціни на бензин та дизель з червня, коли повернулося оподаткування повне на пальне, зросли на 13 гривень за літр. Ця вартість містить податкове навантаження та збільшення закупівельної вартості через зростання світових цін. Втім роздрібні ціни зросли в середньому лише на 8 гривень.

Враховуючи те, що нині ціна на бензин та дизпаливо становить приблизно 55 гривень, експерт вважає, що вони можуть додати у ціні ще 1 – 2 гривні. Так може статися, якщо світова ціна теж зросте. До слова, на це також впливають недобросовісні громадяни, які ухиляються від сплати податків, через що деякі мережі мають нижчі ціни.

На сьогодні оптова ціна бензину А-95 становить 47 гривень за літр, а ми бачимо що багато мереж працюють з ціною у 49 – 50 гривень за літр. Тобто їх маржа складає 2 – 3 гривні на літрі,

– додав Куюн.

Ця маржа пояснюється необхідністю покрити витрати бізнесу (зарплата працівникам, оренда тощо). За словами експерта, виходить, що АЗС не мають прибутку, що малоймовірно, тому скоріше за все вони просто не платять податки.

Як змінилися ціни на пальне за минулий тиждень

Минулого тижня середня ціна на пальне зросла на 50 копійок. Загалом ситуація така:

А-95 – до 52,73 гривні на 0,34 гривні;

А-95+ – до 54,93 гривні на 0,49 гривні;

дизпаливо – до 52,32 гривні на 0,42 гривні.

Наприклад мережа АЗС групи "Приват", що тримає близько 950 заправок підвищила ціни пального на 2 гривні. Таким чином усі види палива, окрім автогазу, там коштують 53 – 53,50 гривні.