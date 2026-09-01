Цены на яблоки стремительно падают: сколько стоят фрукты в супермаркетах и что будет дальше

Начало осени преподнесло украинцам приятный сюрприз в фруктовых отделах магазинов. Фермеры массово переписывают ценники на популярный сезонный товар, пытаясь как можно быстрее распродать запасы.

Почему цены на фрукты резко пошли вниз

Начало осени преподнесло украинцам приятный сюрприз в фруктовых отделах магазинов, сообщают аналитики проекта EastFruit. Фермеры массово переписывают ценники на яблоки, пытаясь как можно быстрее распродать запасы.

В настоящее время качественные яблоки нового урожая поступают в продажу по цене от 15 до 25 гривен за килограмм, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Сдержанный спрос и увеличение предложения осенних сортов вынуждают украинских садоводов в очередной раз идти на уступки покупателям.

Сегодня на рынок в основном поступают яблоки, непригодные для длительного хранения. Именно поэтому аграрии стремятся реализовать их в кратчайшие сроки, чтобы избежать потерь, и сознательно снижают отпускные цены. Стоит отметить, что по сравнению с концом августа 2025 года эти фрукты уже стоят в среднем на 44% дешевле, что позволяет украинцам существенно сэкономить семейный бюджет.

Сколько придется заплатить в популярных супермаркетах

Розничные сети оперативно отреагировали на оптовые тенденции, поэтому конечный потребитель уже может заметить приятные изменения на кассе. Например, в сети "АТБ" килограмм обычных украинских яблок осенних сортов обойдется покупателям примерно в 20–23 гривны.

В супермаркетах "Сильпо" и "Novus" цены на отборные яблоки начинаются от 22 гривен и могут достигать 30 гривен за килограмм, в зависимости от калибра и конкретного поставщика. В то же время в гипермаркетах "Ашан" и "Varus" средняя цена держится на уровне 24–26 гривен, что делает покупку витаминов вполне доступной статьей расходов для украинцев в начале этой осени.

Что еще сезонных продуктов подешевело в конце лета

Яблоки – не единственный продукт, который радует покупателей снижением стоимости. Как мы писали ранее, украинские хозяйства также существенно снизили цены на сливы из-за избыточного предложения и жары, которая ускорила созревание. Сейчас их можно купить по 15 – 35 гривен за килограмм, что на 24% дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Зато любителям бахчевых придется переплачивать. Из-за неблагоприятных погодных условий и завершения сезона сбора урожая на юге Украины дыни резко подскочили в цене. Только за последнюю неделю их оптовая стоимость выросла на 37%, достигнув отметки в 10 – 20 гривен за килограмм прямо с поля, тогда как в популярных супермаркетах ценники на сортовые дыни доходят до 55 гривен за килограмм.