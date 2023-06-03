Цена яиц: продолжат ли они дешеветь в июне

С апреля по май средняя цена яиц в Украине снизилась почти на 10 гривен за десяток. Однако это не предел: по прогнозам, летом цены будут продолжать падение.

Почему яйца будут дешеветь

Как рассказали 24 Каналу в Институте аграрной экономики, причина удешевления яиц – увеличение предложения на рынке. Другими словами, этого продукта в Украине становится все больше.

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Светлана Пашко Старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств. Которые производят примерно половину всего объема яиц в Украине.

На сколько подешевели яйца

В апреле средняя цена десятка яиц составляла 70,6 гривны.

А уже в мае она снизилась до 61,65 грн.

Есть за месяц яйца подешевели на 12,7%.

Будет продолжаться удешевление яиц, по ожиданиям, до середины лета.

Почему цены в супермаркетах разные

Одной из причин разных цен на яйца в супермаркетах является их происхождение, пояснили в Институте:

Нефасованные яйца дешевле

Обычно это продукция частных хозяйств или производителей, которые не могут позволить себе расходы на упаковку. Текущая цена, по данным Института, колеблется в пределах от 37,9 грн (Varus) до 52,5 грн (Auchan).

Фасованные яйца дороже

Это продукция фирменной марки изготовителя. Цена яиц популярных брендов в сегменте фасованных яиц колеблется в зависимости от торговой сети.