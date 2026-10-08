Правительство объявило о важном решении: как изменятся тарифы на электроэнергию для населения

Правительство приняло решение о стоимости электроэнергии в Украине. Тарифы для населения будут действовать в течение отопительного сезона 2026 – 2027 годов.

Как изменятся тарифы на электроэнергию для населения в Украине

Цены на электроэнергию останутся в силе, о чем сообщил действующий премьер-министр Сергей Корецкий.

Сергей Корецкий Премьер-министр Украины Вслед за решением по природному газу правительство сохранило действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения на период отопительного сезона 2026/27. Это решение принято с учетом текущей социально-экономической ситуации в стране.

В частности, решение касается домохозяйств с электроотоплением, для которых стоимость электроэнергии также остается без изменений.

В будущем правительство будет работать над улучшением системы тарифообразования и внедрением более справедливой системы адресной поддержки для тех граждан, которые в ней действительно нуждаются,

– написал Корецкий.

Напомним, что базовая цена на электроэнергию для бытовых потребителей в настоящее время составляет 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время цены могут меняться в зависимости от счетчика.

В частности, недавно правительство объявило о новостях по поводу тарифы на газ. Дело в том, что правительство сохранило действующие льготные цены для населения и производителей тепла. Они будут актуальны до 31 марта, то есть до конца отопительного сезона.