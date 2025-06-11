Европа на пороге нового энергетического кризиса из-за французских АЭС
- Французская компания EDF обнаружила коррозию на трубах реактора Civaux 2, что вызвало беспокойство относительно возможного сокращения производства энергии и привело к росту цен на электроэнергию в Европе.
Цены на электроэнергию во Франции выросли на 8,4% до 67,50 евро за мегаватт-час, а также выросли в Великобритании и Германии из-за зависимости от французского импорта.
Цены на электроэнергию по всей Европе взлетели после сообщений из Франции. Годовые контракты у некоторых поставщиков выросли на 13% за несколько часов.
Как выросли цены на электроэнергию в Европе
Французский энергетический концерн Electricite de France SA (EDF) во вторник, 10 июня, заявил, что на трубах реактора Civaux 2 в центральной Франции обнаружили следы "коррозии под напряжением", сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Заявление EDF вызвало беспокойство в Европе из-за возможного сокращения производства энергии и привело к резкому скачку цен на электроэнергию.
- В среду французский годовой контракт на электроэнергию подорожал на 8,4% – до 67,50 евро за мегаватт-час – это самый высокий уровень с февраля 2025 года.
- Контракт на август, когда спрос на электроэнергию во Франции достигает пика, вырос на 13%.
Важно! Цены на электроэнергию также выросли в Великобритании и Германии, поскольку обе страны зависят от французского импорта. В частности, контракт в Германии подорожал на 2,92% – до 89,40 евро за мегаватт-час.
Почему растут цены на электроэнергию в Европе
В 2022–2023 годах французский энергетический концерн EDF уже останавливал часть своих АЭС, чтобы устранить трещины в трубопроводах. Тогда цены на энергию в Европе тоже стремительно выросли.
- Сейчас, по сообщению La Tribune, реактор атомной станции Civaux 2 находится на техническом обслуживании, которое началось еще в апреле.
- Теперь его запуск могут отложить, поскольку EDF говорит, что результаты проверок трубопроводов пока не готовы.
- При этом АЭС французской компании остаются основой энергосистемы Западной Европы.
Стоит знать! Европа в целом вышла из энергетического кризиса, который возник после резкого сокращения импорта российского газа. Однако ее энергорынки очень чувствительны к проблемам в крупнейшей системе атомной энергетики в регионе.