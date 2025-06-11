Европа на пороге нового энергетического кризиса из-за французских АЭС

Цены на электроэнергию по всей Европе взлетели после сообщений из Франции. Годовые контракты у некоторых поставщиков выросли на 13% за несколько часов.

Как выросли цены на электроэнергию в Европе

Французский энергетический концерн Electricite de France SA (EDF) во вторник, 10 июня, заявил, что на трубах реактора Civaux 2 в центральной Франции обнаружили следы "коррозии под напряжением", сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Заявление EDF вызвало беспокойство в Европе из-за возможного сокращения производства энергии и привело к резкому скачку цен на электроэнергию.

В среду французский годовой контракт на электроэнергию подорожал на 8,4% – до 67,50 евро за мегаватт-час – это самый высокий уровень с февраля 2025 года.

Контракт на август, когда спрос на электроэнергию во Франции достигает пика, вырос на 13%.

Важно! Цены на электроэнергию также выросли в Великобритании и Германии, поскольку обе страны зависят от французского импорта. В частности, контракт в Германии подорожал на 2,92% – до 89,40 евро за мегаватт-час.

Почему растут цены на электроэнергию в Европе

В 2022–2023 годах французский энергетический концерн EDF уже останавливал часть своих АЭС, чтобы устранить трещины в трубопроводах. Тогда цены на энергию в Европе тоже стремительно выросли.

Сейчас, по сообщению La Tribune, реактор атомной станции Civaux 2 находится на техническом обслуживании, которое началось еще в апреле.

Теперь его запуск могут отложить, поскольку EDF говорит, что результаты проверок трубопроводов пока не готовы.

При этом АЭС французской компании остаются основой энергосистемы Западной Европы.

Стоит знать! Европа в целом вышла из энергетического кризиса, который возник после резкого сокращения импорта российского газа. Однако ее энергорынки очень чувствительны к проблемам в крупнейшей системе атомной энергетики в регионе.