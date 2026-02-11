"НКРЭКУ не устанавливает цены": регулятор объяснил подорожание электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не устанавливает прямо цены на электроэнергию для небытовых потребителей. Их определяет только рынок.

Кто устанавливает цены на электричество?

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил председатель НКРЭКУ Юрий Власенко.

Для таких потребителей цена формируется рыночным путем на конкурентных сегментах рынка электрической энергии, прежде всего на рынке на сутки вперед и на внутреннем суточном рынке,

– отметил Власенко.

Он отметил, что по действующим полномочиям регулятор непосредственно занимается установлением тарифов на передачу и распределение электроэнергии;

Соответственно в декабре прошлого года НКРЭКУ утвердила эти тарифы на 2026 год. В течение первого квартала тарифы на передачу и распределение пока не меняются.

Юрий Власенко Председатель НКРЭКУ Это принципиальная позиция, поскольку любая динамика цен, которую мы наблюдаем в платежках, является производной от рыночной конъюнктуры, а не является результатом административного регулирования со стороны регулятора.

Почему выросли цены на электроэнергию?

Причины роста цен на электроэнергию для бизнеса Власенко видит в исключительно сложной ситуации, которая сложилась в энергосистеме в третьей декаде января и первой декаде февраля.

Рынок формировался в военных условиях с существенным изменением структуры производства электрической энергии, дефицитом электроэнергии, который имел объективный, а не спекулятивный характер,

– подчеркнул Власенко.

Главным фактором дефицита энергии были массированные атаки России на украинскую энергоструктуру:

за этот период энергосистема подверглась более 30 ракетно-дронных атак;

следствием ударов стали как прямые повреждения объектов, так и вынужденные ограничения в работе объектов генерации из соображений стабильности и безопасности системы.

В пиковые моменты потери мощности достигали до 40% от фактического потребления, что и вызвало дефицит энергии. А при таких условиях рост цен является объективным экономическим процессом, а не дисфункцией рынка, подчеркнул глава Комиссии.

Обратите внимание! Во вторник, 10 февраля, народные депутаты на пленарном заседании парламента вызвали в Раду главу НКРЭКУ. Они захотели получить от Власенко обоснованный ответ, почему в последнее время выросли тарифы на электроэнергию для бизнеса.

Что ответили депутаты на заявление Власенко?

Однако некоторые нардепы не слишком поверили объяснениям председателя Комиссии. В частности, представитель "Слуги народа" Руслан Горбенко призвал перезагрузить НКРЭКУ и устроить проверки.

Мы знаем, что этот орган независимый, но надо перезагружать и вводить полиграф раз в два месяца для руководителей,

– заявил Горбенко.

