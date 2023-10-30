Все должно быть постепенно: увеличатся ли цены на электроэнергию

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, будет ли расти стоимость электроэнергии для украинцев. Он подчеркнул альтернативы, которые улучшат ситуацию на рынке.

Возрастут ли цены на свет

В настоящее время тариф для украинцев составляет 2,64 гривны за киловатт-час. В то же время рыночная цена в зависимости от региона – примерно 5,5 гривны за киловатт-час. Есть некоторое колебание стоимости из-за учета цен электроэнергии и распределения. Именно эту разницу и покрывает государство, а изменения принимает только Кабмин.

Читайте также Реальные тарифы в Украине: почему цена на коммуналку может быть вдвое больше

Сергей Коваленко Гендиректор YASNO Работает все это просто: поставщики универсальной услуги (ЧУП) – а нас 25 – мы закупаем электроэнергию сейчас, в октябре, чтобы поставлять ее в ноябре. Потребители в декабре начинают платить. Причем – не все сразу. И государство потом по правилам рынка возвращает разницу. И мы все это время ждем.

Он подчеркнул, что еще с 1991 года Украине следовало двигаться в сторону рыночности всех отношений в энергетике.

Конечно, резкого роста быть не может. Да, в 2019 году была реформа, рынок поделился. Первая часть – В2В-рынок. То есть свободный рынок, где юридические лица покупают электроэнергию на рынке по свободным ценам. Там все просто,

– объяснил Коваленко.

По его мнению, необходима персонализированная субсидия, но для тех, кто действительно не может заплатить сам за себя. Осуществлять это должны постепенно – ежеквартально.

Кто должен платить за замену счетчиков света

Чтобы гарантировать исправность учета электроэнергии в конкретных домохозяйствах нужно регулярно осуществлять проверку и замену электросчетчиков.

Причины для замены устройства учета:

счетчики не прошли периодическую проверку;

устройство завершило межверочный интервал.

Замена по инициативе поставщика электроэнергии или плановая замена приборов учета осуществляется бесплатно в сроки, установленные определенными нормами.