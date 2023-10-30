Все должно быть постепенно: увеличатся ли цены на электроэнергию
Источник:Liga.net
Гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, будет ли расти стоимость электроэнергии для украинцев. Он подчеркнул альтернативы, которые улучшат ситуацию на рынке.
Возрастут ли цены на свет
В настоящее время тариф для украинцев составляет 2,64 гривны за киловатт-час. В то же время рыночная цена в зависимости от региона – примерно 5,5 гривны за киловатт-час. Есть некоторое колебание стоимости из-за учета цен электроэнергии и распределения. Именно эту разницу и покрывает государство, а изменения принимает только Кабмин.
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Работает все это просто: поставщики универсальной услуги (ЧУП) – а нас 25 – мы закупаем электроэнергию сейчас, в октябре, чтобы поставлять ее в ноябре. Потребители в декабре начинают платить. Причем – не все сразу. И государство потом по правилам рынка возвращает разницу. И мы все это время ждем.
Он подчеркнул, что еще с 1991 года Украине следовало двигаться в сторону рыночности всех отношений в энергетике.
Конечно, резкого роста быть не может. Да, в 2019 году была реформа, рынок поделился. Первая часть – В2В-рынок. То есть свободный рынок, где юридические лица покупают электроэнергию на рынке по свободным ценам. Там все просто,
– объяснил Коваленко.
По его мнению, необходима персонализированная субсидия, но для тех, кто действительно не может заплатить сам за себя. Осуществлять это должны постепенно – ежеквартально.
Кто должен платить за замену счетчиков света
Чтобы гарантировать исправность учета электроэнергии в конкретных домохозяйствах нужно регулярно осуществлять проверку и замену электросчетчиков.
Причины для замены устройства учета:
- счетчики не прошли периодическую проверку;
- устройство завершило межверочный интервал.
Замена по инициативе поставщика электроэнергии или плановая замена приборов учета осуществляется бесплатно в сроки, установленные определенными нормами.